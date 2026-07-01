メキシコは40年ぶりにワールドカップの「呪い」を打ち破り、歴史あるエスタディオ・アステカで大歓喜の祭典を巻き起こした

メキシコはエスタディオ・アステカでエクアドルを2－0で下し、ワールドカップのベスト16進出を決めた。 フリアン・キニョネスとラウル・ヒメネスの強烈なシュートで「エル・トリ」は1986年大会以来となるノックアウトステージでの勝利を飾った。メキシコは7月6日、再びアステカ・スタジアムでイングランドまたはコンゴ民主共和国とラウンド16を戦う。

試合開始直後から主導権を握ったメキシコは、17歳のギルベルト・モラと35歳のベテラン、ヒメネスを中心に攻勢を強めた。ヒメネスは最初の決定機をヘディングで外したが、その後もモラのシュートがわずかに枠を捉えきれず、先制点は生まれなかった。

モラのカーブシュートはわずかに枠を外れ、直後にエクアドルもイェボアのシュートがポストを叩いた。

直後、キニョネスがアルバラドの縦パスに反応し、ペナルティエリアへ侵入。右足で豪快に突き刺し、1－0。

ウォーターブレイク明け、マリアッチバンドが再び演奏を開始。エクアドルDFジョエル・オルドニェスのミスがヒメネスに転がり、ヒメネスはキニョネスとワンツー。右足で上隅に突き刺し2－0とした。

エクアドルは追いかける展開となり、イェボアがメキシコGKラウル・ランゲルを脅かしたが、決定力不足。メキシコは直後に3点目のチャンスを得たが、モラの至近距離ヘディングは枠を外れた。

後半、メキシコは守備を固めボールをエクアドルに譲ったが、エクアドルは流れを作れない。モンテスのヘディングはガリンドスが好セーブ、バスケスのヘディングもわずかに枠を外れた。

試合は再び緊迫しなかった。ロスタイム終盤、スラヴコ・ヴィンチッチ主審がVARを確認。ピエロ・インカピエがサンティアゴ・ヒメネスに叫んだとして、アーセナルDFインカピエにレッドカードが出された。

メキシコは2－0で勝ち、1970年と1986年の自国開催W杯で記録したベスト8以上への望みを繋いだ。