メキシコのストライカー、ラウル・ヒメネスが特別なヘッドバンドを着用する理由はこちら

ラウル・ヒメネスは木曜の夜、ワールドカップ開幕戦の南アフリカ戦にメキシコ代表として出場する。彼の目立つヘッドバンドは、2020年のプレミアリーグで頭蓋骨骨折を負い、キャリアを絶たれそうになったことから着用されている。現在35歳のベテランは、フルハムでプレーするストライカーだ。

2020年末、ウルヴァーハンプトン対アーセナルの試合で頭部を強打し、2021年以降保護用ヘッドバンドを着用している。

コーナーキックでDFダビド・ルイスと頭部を強打し、意識を失って倒れた。

頭蓋骨骨折と脳内出血で緊急手術を受け、合併症を防ぐため医師は迅速な処置を講じた。

復帰は長引いたが、2021年8月にウルヴァーハンプトンでピッチに帰還。それ以来、試合では保護用ヘッドバンドを着用している。

本人はウルヴァーハンプトンのドキュメンタリー『Code Red』で、医師から状況の危険性を聞かされ、トップレベルに復帰できたのは奇跡に近いと語っている。

そのヘッドバンドは今も彼の定番装備だ。2026年W杯でも変わらない。南アフリカとの開幕戦で、ヒメネスは再び「エル・トリ」の攻撃を率いる。

この試合はヒメネスにとってメキシコ代表128試合目の出場となり、木曜日時点で代表通算45得点をマークしている。