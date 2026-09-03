ビルトの情報によると、イングランド1部のブライトン＆ホーヴ・アルビオンは、夏の移籍市場の終盤にこの24歳を何としてでも獲得しようとしており、そのために約4500万ユーロを投じる用意があったという。

しかし、レバークーゼンはティルマンのスポーツ面での価値を、その潜在的な移籍金よりも高く評価しており、攻撃的選手の土壇場での移籍に断りを入れた。すでにその前の週にも、レバークーゼンは同程度ながらやや低い金額のオファーを出してきたイングランド勢を拒否していた。

ティルマンは2025年夏、オランダの強豪PSVアイントホーフェンからレバークーゼンへ加入。当時、B04は約3500万ユーロの移籍金を支払っていた。

ただ、ヴェルクスエルフのユニフォームを着た最初のシーズン、24歳は期待に十分応えたとは言い難かった。前監督カスパー・ヒュルマンドの下では出場機会は断続的にとどまり、公式戦42試合で関与した得点はわずか9（8ゴール、1アシスト）だった。

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そのため、ティルマンは一時、今夏の移籍有力候補とも見られていた。「これまで自分が見せてきたものは、自分にできることではなかった。昨季は、自分のキャリアの中で最悪のシーズンだった」と、彼は8月にシュポルト・ビルトのインタビューで語っていた。「監督の信頼、そしてクラブからの後ろ盾が問題だった。そうしたものが自分には欠けていた」

新指揮官カルレス・マルティネスの下で、ティルマンはついにそのポテンシャルを発揮することが期待されている。スペイン人指揮官は、彼をトップ下でも、アレイクス・ガルシアの横の守備的MFでも起用可能と見ている。先週末のブンデスリーガ開幕戦では、ティルマンは先発出場した。しかし、レバークーゼンは昇格組のSCエルフェアスベルクとの一戦に2-3で惜敗した。