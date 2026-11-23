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マンチェスター・ユナイテッドのMFコビー・メイヌーは、日曜日にリヴァプールに0-4で敗れた後、チームメイトに結束力を示すよう呼びかけた。イングランド代表MFは、アンフィールドでの敗戦の痛みを早く受け止め、次の欧州での戦いに備える必要があると考えている。

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アンフィールドで厳しい現実に直面したマン・U

注目を集めたマージーサイド遠征は、マウリシオ・ポチェッティーノ率いるチームにとって悪夢となった。 ユナイテッドは容赦ないリヴァプールに圧倒された 。開始わずか8分、夏に加入したレニー・ヨロが一発退場となり、アウェーチームは試合のほぼ全てを10人で戦うことに。ポチェッティーノ体制への適応を続けるチームにとって厳しい結果となったが、メイヌーは、12月が近づくにつれて日程がさらに過密になる中、選手たちは落ち込んでいる余裕はないと強調した。

「アンフィールドは難しい場所だ。でも、仲間たちの闘志に文句はない。この試合の痛みを受け止めて、前に進まなければならない」とメイヌーは MUTV のインタビューで語った。「試合が次々にやって来るから、いつまでも引きずっている時間はない」

すぐにチャンピオンズリーグへ目を向ける

ユナイテッドの選手たちに傷を癒やす時間はほとんどない。チャンピオンズリーグで早くも挽回の機会が訪れる。週半ばにはスポルティングとの対戦が控えており、メイヌーは、この短い間隔こそ選手たちが気持ちを切り替えるために必要だと考えている。 ライバルとの国内での一戦に大敗した失望 から欧州の大会へと舞台を移すことで、チームは誇りを取り戻そうとしながら、別の目標に力を注ぐことができる。

「水曜日のスポルティング戦を楽しみにしている。あと数日しかないから、もう一度立ち上がって戦わなければならない」とメイヌーは語った。

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ポチェッティーノ率いるチームの真価が問われる

メイヌーにとって、結果そのものよりも、そこからどう立ち直るかの方がはるかに重要だ。21歳のメイヌーはユナイテッドの中盤でリーダー的存在となっており、一度の悪い結果が危機へと発展しないよう、チーム全員が団結することを求めている。ヨロの退場後に露呈したクラブの守備の脆さに注目が集まる中、この挫折にどう対処するかでチームの真の姿が明らかになると、同MFは考えている。

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「今は人間性が問われている」と、メイヌーは今後を見据えて付け加えた。「協力し、お互いを支え合わなければならない。そうすれば、うまくいくことを願っている」

ユナイテッドの選手たちは新監督を支持

目先の戦術的な修正にとどまらず、メイヌーは、選手たちがポチェッティーノの進める取り組みに全面的に取り組んでいると強調した。アルゼンチン人指揮官は、このスコアにもかかわらず選手たちに顔を上げるよう求めており、チーム内の考えも一致しているようだ。特にチームのパフォーマンスに対する外部からの視線が厳しくなる中、こうした重圧のかかる局面で選手たちが監督の方針の下にまとまり続けることは重要だ。

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「僕たちは全員、全力で取り組んでいる。誰も離れていかないし、みんなで支え合っている。何をすべきかは全員が分かっている。新監督を支え、練習を重ね、努力し続けなければならないことも分かっている。それが僕たちにできる全てだ」とメイヌーは締めくくった。