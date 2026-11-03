メイヌーがメッセージ！若きスターがマンチェスター・ユナイテッドを救う責任を引き受け、キャリック監督を支持

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マンチェスター・ユナイテッドのMFコビー・メイヌーは、シーズン序盤に苦戦したものの、あと1勝でチームの流れを変えられると考えている。クラブのアカデミー出身であるメイヌーは、クラブの中核となる価値観を次世代に伝える責任を強調するとともに、継続して指導してくれるマイケル・キャリック監督に感謝した。

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厳しい時期に率先して手本を示すメイヌー

マンチェスター・ユナイテッドのMFコビー・メイヌーが、オールド・トラッフォードで行われるローマとのチャンピオンズリーグの試合を前に、報道陣の取材に応じた。ユナイテッドは2026-27シーズン、プレミアリーグ開幕からの6試合でわずか1勝と厳しいスタートを切っている。

メイヌーは、89年間にわたり4374試合連続でホームグロウン選手を毎試合のメンバーに含めてきたクラブの歴史的な記録を守る上で、中心的な存在であり続けている。

21歳のMFは、まもなく状況を好転させられると揺るぎない自信を示した。

メイヌー、ユナイテッドの伝統と価値観を守ると誓う

メイヌーは、アカデミー出身者として、先人たちが築いた基準を守る責任があると認めた。「ユナイテッドは大きなクラブだ。だから、このクラブが大切にしている価値観を多くの人が知っていると思う。それはここで働き、プレーしてきた人たちを通じて受け継がれてきた」とメイヌーは語った。

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「アカデミーから育ってきた自分には、その一端を担い、マンチェスター・ユナイテッドがどんなクラブかを伝える責任があると感じている」

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「できれば、可能な限り長くそのメッセージを伝え続けたい」とMFは強調した。

逆境の中、キャリック監督の指導に感謝

メイヌーは、昨シーズンに就任して以来、中盤の中央で重要な役割を任せてくれているマイケル・キャリック監督を称賛した。「監督が僕を信頼し……、これまでさまざまな助言をしてくれたことにとても感謝している」とメイヌーは語った。

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「監督はこのクラブでプレーした選手で、クラブの歴史を知り、勝つために何が必要かを知っている。その言葉を胸に刻み、毎日実践しようとしている」

「厳しいシーズンになっている……。あと1勝すれば、それを変えられると感じている」と付け加えた。

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ローマ戦で重要な巻き返しを狙うユナイテッド

メイヌーは中盤の中央で存在感を発揮することを目指す。ユナイテッドは今シーズン序盤のチャンピオンズリーグでサバフFKに4-0で勝利しており、その勝利を足がかりにしたい考えだ。

メイヌーはチームに対し、苦しい場面でも強さを保つよう呼びかけた。

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ユナイテッドはオールド・トラッフォードでローマを迎え、重要な欧州での一戦に臨む。