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フェネルバフチェは日曜日のスュペル・リグで取りこぼさなかった。エムレ・ベロゾール監督率いるチームは、本拠地シュクリュ・サラジオウル・スタジアムでエルズルムスポルに3-0で勝利した。

前半を無得点で終えると、後半開始直後にオウズ・アイドゥンが先制点を挙げた。メイソン・グリーンウッドからボールを受けたトルコ人選手は、ペナルティーエリアのすぐ外からゴールの遠いサイドへ決め、1-0とした。

フェネルバフチェは勢いに乗り、すぐに2-0とした。この得点にもグリーンウッドが絡んだ。イングランド人選手がコーナーキックをゴール前に送り、ミラン・シュクリニアルがヘディングで決めた。

終盤にはグリーンウッド自身もゴールを決め、活躍を締めくくった。かつてマンチェスター・ユナイテッドの有望株だったグリーンウッドは、イルファン・ジャン・カフヴェジのパスで裏へ抜け出すと、ボールを収めて正確にシュートを決めた。スコアは3-0となった。

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フェネルバフチェは現在、勝ち点23で5位。首位ガラタサライは勝ち点31で、現時点では手の届かない位置にいる。トラブゾンスポル、アメドスポル、ベシクタシュも「黄色いカナリア」を上回っている。