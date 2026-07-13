メイソン・グリーンウッドがオリンピック・マルセイユを退団し、5000万ユーロ超で移籍する。

メイソン・グリーンウッドがマルセイユからフェネルバフチェへ移籍。ファブリツィオ・ロマーノ氏がXで伝えた。24歳の英国人選手はトルコで2030年半ばまでの契約にサインし、移籍金は総額5000万ユーロ超。

ロマーノ氏は月曜夜、Xに「グリーンウッドがフェネルバフチェへ、さあ始まるぞ！」と投稿。続けて「契約成立。このイングランド人ウイングはフェネルバフチェへ移籍する」と伝えた。

移籍金は4000万ユーロ＋ボーナス200万ユーロで、再売却条項付き。マンチェスター・ユナイテッドには1000万ユーロ以上が支払われる。契約は2030年6月までで、年俸は手取り約1000万ユーロ。

移籍の噂は以前からあり、今月はじめにはトルコの移籍ジャーナリスト、ヤギズ・サブンクオグル氏も合意を伝えていた。

ASローマも争奪戦に参加し、ボーナスと再売却益分配を含む4500万ユーロを提示したが、要求額には届かなかった。

しかし最終的にフェネルバフチェがローマを上回る条件を提示し、本人希望も重なって移籍が決定した。

24歳のグリーンウッドは2024年、約2600万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドとイングランドを去った。81試合で48ゴール、17アシストを記録し、リーグ・アンやヨーロッパの舞台で卓越した才能を示した。