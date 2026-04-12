ムンバイ・インディアンズ対ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール戦の視聴方法：ライブ配信、テレビチャンネル、開始時間

GOALが、本日のムンバイ・インディアンズ対ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール戦を英語で視聴する方法を紹介します。ライブ配信はこちら。

試合プレビュー

Getty Images

2026年4月12日、ムンバイ・インディアンズ（MI）とロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール（RCB）がワンケデ・スタジアムで対戦する。IPL 2026の第20戦であり、両チームとも人気と実力を兼ね備え、高得点の接戦が予想される。 両チームともメンバーとリーダーシップが刷新され、優勝候補同士の対決として注目度は高い。

ホームのMIは強力打線を武器に臨む。ハーディク・パンディヤ主将率いるチームは、クイントン・デ・コックの復帰とシャルドゥル・タクールの加入でさらに厚みが増した。 ロヒット・シャルマ、ハーディク・パンディヤ、スリヤクマール・ヤダヴの「ビッグスリー」が打線を支える。ジャスプリット・ブムラ率いる投手陣は、高速試合展開に対応が求められる。

2026年シーズンはラジャト・パティダルが率いるベンガルールも、新戦力ながら攻撃的な打撃スタイルを貫く。 トップには依然としてヴィラット・コーリが君臨し、フィル・ソルトや復帰したデヴダット・パディカルが火力を補う。弱点だった投手陣にはジョシュ・ヘイズルウッドとブヴネーシュワル・クマールが加わり、狭いグラウンドでも失点を抑える計算だ。

ムンバイ・インディアンズ対ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロールの試合開始時間

🏟️ 会場： ワンケデ・スタジアム（ムンバイ） ⏰ 開始時間： 19時30分（IST）

ムンバイ・インディアンズ対ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロールの試合は、2026年4月12日19:30 IST開始。

🇬🇧 英国での視聴方法

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Sky契約者でない場合は、NOW TVでストリーミング視聴が可能です。NOW TVには「スポーツ・デイ・メンバーシップ」（24時間・14.99ポンド）など、スポーツファン向けのプランが用意されています。 「フルフレキシブル」プランは30日間無制限で視聴でき、月額£34.99、自動更新です。

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月額29.99ドル 同時視聴： 1画面

1画面 画質： ハイビジョン（最大1080p）

ハイビジョン（最大1080p） 主な機能：50種目以上のスポーツにフルアクセス、SplitView（1画面で複数試合を視聴）、契約期間の縛りなし。

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価格： 月額45.99ドル

月額45.99ドル 同時視聴： 2画面

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（対象コンテンツ・デバイス限定） 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時再生枠が1つ増えます。

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🛜 VPNを使えば、どこからでもIPL 2026を観戦できます。

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