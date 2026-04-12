ムンバイ・インディアンズ対ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール戦の視聴方法：ライブ配信、テレビチャンネル、開始時間

GOALが、本日のムンバイ・インディアンズ対ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール戦を英語で視聴する方法を紹介します。ライブ配信はこちら。
|アメリカ
|Fubo
|イギリス：Sky Sports
|スカイスポーツ
|オーストラリア
|Kayo Sports
試合プレビュー
Getty Images
2026年4月12日、ムンバイ・インディアンズ（MI）とロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール（RCB）がワンケデ・スタジアムで対戦する。IPL 2026の第20戦であり、両チームとも人気と実力を兼ね備え、高得点の接戦が予想される。 両チームともメンバーとリーダーシップが刷新され、優勝候補同士の対決として注目度は高い。
ホームのMIは強力打線を武器に臨む。ハーディク・パンディヤ主将率いるチームは、クイントン・デ・コックの復帰とシャルドゥル・タクールの加入でさらに厚みが増した。 ロヒット・シャルマ、ハーディク・パンディヤ、スリヤクマール・ヤダヴの「ビッグスリー」が打線を支える。ジャスプリット・ブムラ率いる投手陣は、高速試合展開に対応が求められる。
2026年シーズンはラジャト・パティダルが率いるベンガルールも、新戦力ながら攻撃的な打撃スタイルを貫く。 トップには依然としてヴィラット・コーリが君臨し、フィル・ソルトや復帰したデヴダット・パディカルが火力を補う。弱点だった投手陣にはジョシュ・ヘイズルウッドとブヴネーシュワル・クマールが加わり、狭いグラウンドでも失点を抑える計算だ。
ムンバイ・インディアンズ対ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロールの試合開始時間
|🏟️ 会場：
|ワンケデ・スタジアム（ムンバイ）
|⏰ 開始時間：
|19時30分（IST）
ムンバイ・インディアンズ対ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロールの試合は、2026年4月12日19:30 IST開始。
🇬🇧 英国での視聴方法
Sky契約者はオンラインや「My Sky」アプリでSky Sportsを追加可能。Sky Stream含むプランは月額22ポンドから。Sky Sports+が追加料金なしで視聴できるため、より多くのライブイベントを楽しめます。Sky Sportsアプリを使えば、iPhone、iPad、Androidで外出先でもダウンロード視聴が可能です。
Sky契約者でない場合は、NOW TVでストリーミング視聴が可能です。NOW TVには「スポーツ・デイ・メンバーシップ」（24時間・14.99ポンド）など、スポーツファン向けのプランが用意されています。 「フルフレキシブル」プランは30日間無制限で視聴でき、月額£34.99、自動更新です。
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🇺🇸 米国・カナダでIPL 2026を観る方法
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FuboTVはWillow TVを含む高品質なストリーミングサービスで、IPLをはじめとする幅広いスポーツコンテンツを配信しています。プランは複数あり、新しい「Fubo Sports」プランは初月45.99ドル、以降55.99ドル/月です。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルを網羅し、シンプルでスポーツに特化した構成となっています。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアルが利用可能です。プロレスファンにもスポーツファン全般にも最適な選択肢です。
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🌏 IPL 2026を世界中に配信
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|JioCinema、Disney Plus Hotstar
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|noon
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