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Mumbai Indians vs Chennai Super KingsGetty Images
Watch live on Fubo Watch live on Sky Sports
Renuka Odedra

翻訳者：

ムンバイ・インディアンズ対チェンナイ・スーパーキングスの試合を視聴する方法は以下のとおり：ライブ配信、テレビ放送局、開始時間

ムンバイ・インディアンズ対チェンナイ・スーパーキングスのIPL 2026試合の視聴方法、開始時間、チーム情報。

GOALが、本日のムンバイ・インディアンズ対チェンナイ・スーパーキングスの試合を視聴する方法を紹介します。英語のライブ配信はこちら。

アメリカFubo 
イギリス：Sky Sportsスカイスポーツ 
オーストラリアKayo Sports 

試合プレビュー

Mumbai Indians vs Chennai Super KingsGetty Images

2026年シーズンの開幕戦では、強豪2チームの明暗が分かれた。ルトゥラージ・ガイクワッド率いるチェンナイ・スーパー・キングス（CSK）は、例年と異なり出だしが鈍く、リズムをつかめていない。ふくらはぎの肉離れでMSドニが離脱していることも、戦況を複雑にしている。

 それでも層の厚さは健在で、シヴァム・ドゥベや新戦力のサンジュ・サムソンに期待がかかる。しかしチームは、ムンバイの「要塞」へ向かう前に連敗を止めなければならない。一方、ムンバイ・インディアンズはハーディク・パンディヤのキャプテンシーで勢いを取り戻している。 

ホームのワンケデ・スタジアムに戻ったMIは、「ヒットマン」ロヒット・シャルマやT20世界ランク1位のスリヤクマール・ヤダヴを擁する強力打線が魅力。ジャスプリット・ブムラの精密な投球と、復帰したベテラン速球投手トレント・ボルトが軸のボウリング陣も堅い。打者有利のコンディションを生かし、歴史的なホームアドバンテージを維持するつもりだ。

ムンバイ・インディアンズ対チェンナイ・スーパーキングス 試合開始時間

🏟️ 会場：ワンケデ・スタジアム（ムンバイ）
⏰試合開始:午後7時30分（IST） 

2026年4月23日 19:30 IST開始。 

🇬🇧 英国での視聴方法

Skyをご利用中のお客様は、オンラインまたは「My Sky」アプリでいつでもSky Sportsを追加できます。Sky Stream付きで月額22ポンドから、追加料金なしでSky Sports+も利用でき、より多くのスポーツを生中継で楽しめます。Sky Sportsアプリを使えば、外出先でもiPhone、iPad、Androidで試合をダウンロード視聴できます。

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さらに「12ヶ月セーバー」プラン月額27.99ポンドと20％割引ですが、12ヶ月の最低契約期間があります。期間後は解約しない限り月額34.99ポンドで自動更新されます

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🇺🇸 米国・カナダでIPL 2026を観る方法

Willow TVはクリケット専門チャンネルで、米国でIPLを独占配信しています。ライブ配信と録画配信で試合をリアルタイムで視聴でき、詳細な分析や解説、ハイライトも楽しめます。

FuboTVはWillow TVを含むストリーミングサービスで、IPLなど多彩なスポーツを配信。プランは複数あり、新「Fubo Sports」プランは初月45.99ドル2ヶ月目以降55.99ドル。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルをシンプルに揃えています。 その他のFuboプランは月額84.99ドルから。すべて7日間の無料トライアル付きです。 プロレスやスポーツ好きには外せない選択肢でしょう。

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🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を観る方法 

IPL 2026の全試合は、テレビのFox Cricketチャンネルで視聴できます。Foxを契約していない場合は、スポーツストリーミングサービスKayo Sportsでも配信されます。プランは2種類です。詳細は以下です： 

Kayo Standard

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  • 料金：月額29.99ドル
  • 同時視聴：1画面
  • 画質：ハイビジョン（最大1080p）
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  • 価格：月額45.99ドル
  • 同時視聴：2画面
  • 画質：4K Ultra HD（対象コンテンツ・デバイス限定）
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🌏 IPL 2026の世界中での放送

ネットワーク／ストリーミング
🇿🇦 南アフリカSuperSport
🇦🇺 オーストラリアFoxtel、Kayo Sports、YuppTV
🇨🇦 カナダWillow TV、YuppTV、SlingTV
🌎 カリブ海・ラテンアメリカフロー・スポーツ、YuppTV
🇫🇷 フランスYuppTV
🇮🇳 インドJioCinema、Disney Plus Hotstar
🌍 中東noon

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