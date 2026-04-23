GOALが、本日のムンバイ・インディアンズ対チェンナイ・スーパーキングスの試合を視聴する方法を紹介します。英語のライブ配信はこちら。

試合プレビュー

Getty Images

2026年シーズンの開幕戦では、強豪2チームの明暗が分かれた。ルトゥラージ・ガイクワッド率いるチェンナイ・スーパー・キングス（CSK）は、例年と異なり出だしが鈍く、リズムをつかめていない。ふくらはぎの肉離れでMSドニが離脱していることも、チームの状況を複雑にしている。

それでも層の厚さは健在で、シヴァム・ドゥベや新加入サンジュ・サムソンに期待がかかる。しかしチームは、ムンバイの「要塞」へ向かう前に連敗を止める必要がある。一方、ムンバイ・インディアンズはハーディク・パンディヤのキャプテンシーで勢いを取り戻している。

ホームのワンケデ・スタジアムに戻ったMIは、「ヒットマン」ロヒット・シャルマやT20世界ランク1位のスリヤクマール・ヤダヴを擁する強力打線が魅力。ジャスプリット・ブムラの精密な投球と、復帰したベテラン速球投手トレント・ボルトが牽引するボウリング陣も堅い。打者有利なコンディションを生かし、歴史的なホームアドバンテージを維持するつもりだ。

ムンバイ・インディアンズ対チェンナイ・スーパーキングス 試合開始時間

🏟️ 会場： ワンケデ・スタジアム（ムンバイ） ⏰試合開始: 午後7時30分（IST）

2026年4月23日 19:30 IST開始。

🇬🇧 英国での視聴方法

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Sky契約者でない方もNOW TVで視聴可能。スポーツ・デイ・メンバーシップは14.99ポンドで24時間全12チャンネルを楽しめます。 「フルフレキシブル」プランは30日間無制限で視聴でき、月額£34.99、自動更新です。

さらに「12ヶ月セーバー」プランは月額27.99ポンドと20％割引ですが、12ヶ月の最低契約期間があります。期間後は解約しない限り月額34.99ポンドで自動更新されます。

🇺🇸 米国・カナダでIPL 2026を観る方法

Willow TVはクリケット専門チャンネルで、米国ではIPLを独占配信しています。ライブ配信や見逃し配信で試合をリアルタイムで視聴でき、詳細な分析や解説、ハイライトも楽しめます。

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🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を観る方法

IPL 2026の全試合はテレビのFox Cricketチャンネルで視聴できます。Foxを契約していない場合は、スポーツストリーミングサービスKayo Sportsでも配信されます。プランは2種類です。詳細は以下です：

Kayo Standard

個人視聴者向けの基本プラン。

料金： 月額29.99ドル

月額29.99ドル 同時視聴： 1画面

1画面 画質： ハイビジョン（最大1080p）

ハイビジョン（最大1080p） 主な機能：50種目以上のスポーツにフルアクセス、SplitView（1画面で複数試合を視聴）、契約期間の縛りなし。

Kayo Premium

家庭向け最高プラン。

価格： 月額45.99ドル

月額45.99ドル 同時視聴： 2画面

2画面 画質：4K Ultra HD （対象コンテンツ・デバイス限定）

（対象コンテンツ・デバイス限定） 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時視聴枠が1つ追加。

🌏 IPL 2026の世界中での放送

国 ネットワーク／ストリーミング 🇿🇦 南アフリカ SuperSport 🇦🇺 オーストラリア Foxtel、Kayo Sports、YuppTV 🇨🇦 カナダ Willow TV、YuppTV、SlingTV 🌎 カリブ海・ラテンアメリカ フロー・スポーツ、YuppTV 🇫🇷 フランス YuppTV 🇮🇳 インド JioCinema、Disney Plus Hotstar 🌍 中東 noon

🛜 VPNを使えば、どこからでもIPL 2026を楽しめます。

お住まいの地域でIPLの試合が見られない、または旅行中でも、VPNを使えばどこからでも視聴できます。VPNは通信を暗号化し、地理的な制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスにアクセスできるようにします。

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