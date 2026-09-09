ムルデルがフェイエノールトGKエルンストを批判

ユリ・ムルダーがZiggo Sportでティヤルク・エルンストに厳しい目を向けた。解説者のムルダーは、カリム・アデイェミが決めたFCバルセロナの2点目で、フェイエノールトのGKの対応はあまり良くなかったと見ている。

「GKもちょっと……そうだね。あのボールは完全に隅というわけではない」と、ムルダーは左からの見事なカーブシュートで決まったアデイェミの2-0の場面でのエルンストのプレーを分析した。「もう一歩、余計に踏み出せたと思う」

同僚の解説者ヨン・ダール・トマソンも、ドイツ人GKに対するムルダーの批判に強く同意している。「あと一歩出れば十分だ」と、フェイエノールトの元FWは語った。

「彼はポジショニングも良くなかったと思う」と、ムルダーはバルセロナがホームで決めた2-0の映像を見た上で結論づけた。「あれは実際、そこまで隅に飛んでいるわけじゃない。エルンストは少し右に寄りすぎている。だから、もう一歩出るべきところで、すでに飛び出してしまっている」

「素晴らしいゴールだ。ただ、アデイェミにはシュートまでかなり時間が与えられていた。とはいえ、フェイエノールトにとって悪いことばかりではない」と、トマソンは述べた。

フェイエノールトは開始3分で先制を許した。ラフィーニャがフェイエノールトのDF2人を翻弄し、その後ペナルティーエリア内から完璧に決めた。