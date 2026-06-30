ムハンマド・ワヒビ：「忍耐と信念が我々の勝ち上がりの原動力だ……そして冒険は続く」

モロッコ代表のモハメド・ワヒビ監督は、オランダに勝利し2026年W杯ベスト16進出したことを「忍耐と自信の成果」と述べ、当然の結果だと強調した。

モロッコ代表は現地時間火曜未明、メキシコ・モンテレイのスタジアムで行われた2026年W杯32強戦でオランダと対戦。90分と延長計120分を1－1で終え、PK戦を3－2で制してベスト16進出を決めた。

72分、リヴァプールのコディ・ジャクボが先制したが、モロッコは90+1分にイッサ・ディウブが同点。延長も1－1でPK戦へ。PK戦は3－2でモロッコが勝利した。

試合後、ワヒビ監督はBN Sportsのインタビューで「相手は我々のスタイルを熟知し、5バックで対応してきた。それでも我々はボールを支配し、多くのシュートを放った」と語った。

さらに「試合は完全に支配し、高いボール保持率と多くのシュートを記録した。この勝利と準決勝進出は当然だ」と語った。

「ボールを支配している間にカウンターで失点したのは残念だが、忍耐強く自分たちを信じ続けた結果、巻き返せた」と語った。

「どの試合にもシナリオがある。今はノックアウトステージだ」と強調した。

また、モロッコ代表監督はサポーターへこうメッセージを送った。「世界中のモロッコ人の情熱が私たちにエネルギーを与え、この旅を続けさせてくれる」。

「私たちの冒険は続いている。選手たちの活躍を誇りに思い、この勝利を国王陛下と国民に捧げます」と結んだ。

モロッコ代表は、土曜の夕方に開催されるワールドカップのベスト16でカナダ戦に備えている。