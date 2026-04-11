サンティアゴ・ベルナベウで行われたラ・リーガ第31節、レアル・マドリード対ジローナ戦の終盤、判定を巡る論争が起きた。レアル・マドリードは、キリアン・エムバペがペナルティエリア内で倒されたと主張したが、PKは認められなかった。

87分、エムバペはDFヴィトール・リースと接触し倒れたが、主審はファウルを取らず、VARも介入しなかった。

スペイン紙マルカによると、クラブ内には驚きと不満が広がった。関係者は明らかなPKが認められなかった理由が理解できず、VARが主審に確認を促さなかったことに困惑しているという。

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試合は引き分けに終わり、タイトル争いから脱落した。試合後、アルバロ・アルビラは会見で次のように語った。 「ここでも月でもPKだ」と怒りを露わにした。クラブ公式チャンネルも「また誤審だ」と批判した。

レアル・マドリードの監督も「毎週のように繰り返されている」と不満を表明。 VARがいつ介入するのか誰も理解していない。都合の良い時には介入し、都合の悪い時には映像を無視する。私にとっては明らかなファウルだった」

アルビロア監督は、レアル・マヨルカ戦やバルセロナ対アトレティコ・マドリード戦でも不可解な判定があったと指摘し、不満を強めた。

レアル・マドリードは、スペインの審判制度の抜本改革を求め続けている。クラブ幹部は、フラン・ソトを審判技術委員長に任命した最近の措置も、根本解決にはならない形式的な対応だと見る。

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マルカ紙によると、選手たちは重要な試合で好パフォーマンスを示す必要があると理解しつつも、判定がたびたび不利だと感じている。この不満は特に国内大会でバルデビバスの練習施設内で広がっている。 一方、チャンピオンズリーグの審判については、ミスはあっても偏向とは捉えられていない。

リーグ優勝の望みが薄れた今、選手たちはすでにミュンヘンでの一戦に集中している。欧州で結果を残すチャンスはまだ残っているからだ。 ホームでの第1戦敗退という不利な状況を覆したいが、欧州大会でホームの第1戦を落とした後に逆転した例は、クラブ史上一度もない。

ジローナ戦の引き分けは遠征前の士気向上につながらなかったが、選手たちは欧州大会の審判システムは国内とは異なるという考えを持ち続け、それが決戦への楽観材料となっている。