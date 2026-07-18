フランス代表主将キリアン・ムバッピは、2026年W杯3位決定戦のイングランド戦を前に、ディディエ・デシャン監督に感動的なメッセージを送った。代表チームは、去りゆく監督に相応しい別れを贈れなかったと認めた。

ムバッペは公式Xに「今日があなたの最後のダンスだ。あなたは私たちに多くのものを与えてくれた」と投稿。14年間チームを率い、多くの功績を残したディシャン監督にとって、これが代表監督としての最後の試合となる。

さらに彼は「もっと良い形で送り出すはずだった。14年間、あなたの貢献は言葉にできない。チーム成長に欠かせない存在だった」と悔しさをにじませた。

フランスは3大会連続決勝進出の夢を準決勝でスペインに0－2で阻まれ、3位決定戦へ回った。

ムバッペはメッセージをこう続けた。「その価値は十分に評価されなかったが、時と歴史がそれを不朽のものにしてくれるだろう」。

「レ・ブルー」の主将は「この数年、世界最高の舞台で祖国を代表する機会をありがとう。偉大なレジェンドと肩を並べられたことを誇りに思う。共に過ごしたすべてを忘れない」と感謝を述べた。

最後に「新しい挑戦での成功をお祈りします。この大切なユニフォームのために尽くしてくださったすべてに、感謝します」と結んだ。

後任には、レアル・マドリードでプレーしたレジェンド、ジネディーヌ・ジダンが有力視されている。

フランスは「黄金世代」と呼ばれ、世界有数のクラブでプレーするスター選手を多数擁する。ディシャン監督の下、2018年ロシア大会で優勝し、2022年カタール大会でも決勝に進出したが、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンにPK戦で敗れた。

ディシャン率いるフランス代表は、3大会連続で決勝に進出し、EURO2020（2021年開催）とUEFAネーションズリーグでも優勝。同国サッカー史上で最も成功した時期の一つとされる。