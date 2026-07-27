フランス代表とレアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペが、「レ・ブルー」の2026年ワールドカップからの敗退後に沈黙を破り、フランスのファンに向けて感動的なメッセージを送った。その中で彼は、タイトルを獲得できなかった悔しさを超えて、その戦いぶりへの誇りを強調した。

本日月曜日に多くのメディアが報じたメッセージの中で、フランス代表のキャプテンは大会を通じてチームを支え続けたサポーターへの深い感謝を表し、こう語った。「ありがとう。感情に満ちた1か月で、私たちは自らの限界を超えました。フランスの色をまとう誇りに満ちた1か月であり、ピッチ上で私たちを、そして画面の前やスタンドにいる皆さんをも突き動かす情熱にあふれた1か月でした」

ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョの下での練習復帰を控え、現在は休暇中のエムバペはこう付け加えた。「私たちはチームとしてのタイトルを獲得できませんでした。それは辛く、しばらくの間そうあり続けるでしょう。この点で皆さんに嘘はつきません。もしかしたら、私たちは皆さんにもっと良い結末を捧げるべきだったのかもしれません。しかし、物語がどう終わるかを私たちが常に選べるわけではありません。選べるのは、そこに何を注ぎ込むかであり、私たちは全力を尽くしました」

大会得点王に輝いた27歳の選手は、チームメイトを称え、この個人タイトルは「私のものであると同時に、チームのものだ」と強調し、こう語った。「彼らのひたむきな働き、動き、パス、そして初戦から最終戦まで私たちを支えてくれたチームの精神がなければ、これだけのゴールを決めることはできませんでした」

エムバペは、3度目のワールドカップでフランス代表を率いたことへの誇りを表し、こう語った。「幼い頃から、一度でいいからワールドカップでプレーすることを夢見ていました。私は3度の大会でプレーし、そのうち1度優勝し、そして今年はキャプテンとしてプレーする栄誉を得ました。決して忘れることはありません」

フランス代表のスターは、「時差の関係で夜遅く、時には真夜中まで起きて、地球の反対側でプレーする私たちを見守ってくれた」ファンに特別な感謝を送り、こう付け加えた。「皆さんは自宅で、カフェで、家族や友人とともに、フランス中、そして国外の各地で応援してくれました。他の人々はスタジアムで私たちとともにいて、旗を肩に掲げてくれました」

そして続けた。「目を輝かせた子どもたち、あらゆる背景と世代の男性や女性が、一つの喜びによって結ばれていました。それは参加する喜びです。これがこのスポーツの力です。そして皆さんは、最も苦しい瞬間でも、私たちがそれに最もふさわしくないときでさえ、決して私たちを見捨てませんでした」

エムバペはまた、監督のディディエ・デシャンとそのコーチングスタッフ全員にも感謝を送り、こう語った。「彼と、彼のスタッフ全員に感謝します。フィジオセラピスト、料理人、コーチ、運転手たち。誰の目にも留まらない、しかし彼らなしではこのすべてが成り立たなかったであろう、そうした人々全員に」

メッセージの結びで、エムバペはこう強調した。「サッカーは、その本質において、私たちが真剣に取り組む競技であり続けます。それを極めようと生涯をかけて取り組む競技です。しかしそれでもなお、プレーを始めた頃から変わらないシンプルなルールを持つ競技です。ボール、ゴール、そして得点したいという願望です」

レアル・マドリードのスターは、楽観的な調子でメッセージを締めくくった。「ワールドカップは終わりましたが、物語は続きます。また別の試合が、また別の夏や冬の夜が訪れるでしょう。そこで私たちは皆、この同じ競技を前に、尽きることのない同じ願望とともに集うのです。私たちが一緒にプレーするのは、まだ終わっていません。すべてに感謝します」