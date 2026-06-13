フランス代表主将キリアン・エムバペは、チームメイトについて「現在と未来を担う選手」であり、プレーに並外れた優雅さと洞察力があると称賛した。

ワールドカップ初戦のセネガル戦を前に、ムバペはフランス紙『レキップ』でバイエルン所属のウイング、ミカエル・ウリシを絶賛した。

オレシはクリスタル・パレス時代、公式戦52試合で22得点31アシストを記録。万全の状態で大会に臨む。

代表戦を含む総得点は60ゴールに達している。

ムバッペは、ウリシーの内向的な性格についても語った。「僕たち二人はフランス語を話すし、彼は上手に話す。でも、彼にはそういう性格だから、メディアの皆さんにはフランス語が上達しているかどうかは絶対に分からないだろうね。だって、彼はあまり話してくれないから！」

さらに「ウリシはメディアと話したがらない。それが彼だ。マイケルは内向的で、言葉を惜しむ。彼のプレーがすべてを語っている」と続けた。

最後にこう語った。「彼をそのまま受け入れてほしい。彼は変わらない。優れた選手であり、素晴らしい人間だ。オリシは今日だけでなく明日の選手でもある。彼のプレースタイルは洗練されており、先見性がある。私は彼ととても息が合っている」。