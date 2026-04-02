率直かつ物議を醸す発言の中で、フランスのスター選手キリアン・エムバペは、自身のアフリカ人としてのアイデンティティが、代表キャリアにおいて異なる道へと導いていたであろうと指摘した。

ポッドキャスト『ザ・ブリッジ』の中で、ムバペは、もし自分がカメルーン代表を選んでいたなら、弟のイーサンはアルジェリア代表を選ぶことを選んでいたはずだと語った。

彼は、母親に由来するアルジェリア文化よりも、父親を通じてカメルーン文化との結びつきを強く感じて育ったことが、その決断の理由だと説明した。

また、レアル・マドリードのこのストライカーは、最近になってアルジェリア人の家族との距離が縮まり、それによってアラブ文化について多くのことを理解するようになったと付け加えた。

また、人生で初めてアルジェリアを訪れたいという強い願望を表明し、自身のアルジェリアのルーツに関心がないという批判を強く否定した。

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また、エムバペは二重国籍を持つ選手たちに対し、明確な助言を送り、「選手は早めに代表チームを選ぶべきだ。代表チームはクラブとは違う。国を代表することは心の問題であり、決断は即座になされなければならない」と語った。

なお、エムバペはブラジルとの親善試合で代表通算56ゴール目を記録し、フランス代表歴代最多得点記録であるオリヴィエ・ジルー（57ゴール）にあと1ゴールと迫っている。

27歳のこのストライカーは、ジルーを抜き、フランス代表の歴代最多得点者となるために、あと2ゴールを必要としている。