ムバッペ：「この調子なら、80歳までプレーするよ！」

フランス代表キャプテンのキリアン・ムバッペは、レアル・マドリードと代表で受ける批判に、自分らしい形で応えた。

昨季はレアル・マドリードで苦戦し、個人成績は良かったもののタイトル獲得ならず、激しい批判を受けた。

それでも彼は輝きを放ち、火曜日の2026年W杯初戦で2得点を挙げてフランス代表を3-1の勝利に導いた。

過去2大会で決勝に進出し1度優勝したムバッペは、通算14得点でゲルト・ミュラーと並び大会歴代3位タイに。上回るのはロナウド（15得点）とクローゼ（16得点）だけだ。

試合後、ムバッペはフランステレビ局「M6」の取材に「完璧なスタートとは言えないが、大会初戦を勝利で飾るのはいつも良いことだ。これで少し落ち着ける。とはいえ、ワールドカップに本当の『落ち着き』はない」と語った。

「どの代表もW杯の特別さを理解し、自国に誇りを見せたい。初戦の勝利は簡単ではない」と続けた。

レアル・マドリードのスターは「今日の試合は簡単ではなかった。だがいつでも得点できると分かっている。それが大きな支えだ」と続けた。

批判を浴びせている人々への「復讐」の動機があるかとの問いには「復讐の動機など一切ない。もし批判する人々を黙らせるためにプレーし始めたら、80歳になるまでプレーし続けなければならないだろう」と語った。

「私は自国の歴史に名を残し、チームが優勝できるようプレーしている」と語った。

最後に彼はこう結んだ。「これはグループリーグの初戦に過ぎない。人々は熱狂でも批判でも過剰に反応するだろう。だが私たちは冷静に、やるべきことに集中し続ける」。