レアル・マドリードのスター、フランス人キリアン・ムバッペをめぐる中国での騒動が拡大している。公共放送のCCTVが、彼の出場するスペイン・リーグの試合中継を停止するとともに、彼が出演する広告を削除する決定を下したためだ。これは、中国の元最高指導者・毛沢東に関して彼が述べたとされる発言が引き起こした論争を背景としている。

スペインの通信社「EFE」は、地元紙「ザ・ペーパー」および同局内部の情報筋の話として、この決定が月曜日から火曜日にかけての夜に発効したと報じた。今のところ公式な発表はないものの、中国企業各社にレアル・マドリードのフォワードとの広告契約の打ち切りを促した今回の騒動における新たなエスカレーションとなっている。

この動きは、飲料メーカーの「ドンポン」、乳製品メーカーの「モンニュウ」、チーズ製造の「ミルクグラウンド」という中国企業3社が、これまで広告キャンペーンにムバッペの名前と肖像を使用していたにもかかわらず、彼との協業を打ち切ると発表したことを受けたものだ。

各社は、中国の国民感情を傷つけるとみなされる発言や行動に対する「絶対的不寛容」の方針を順守するものとして、その決定を正当化した。一方で、同国内のソーシャルメディア上では論争が広がっていた。

ムバッペと毛沢東の騒動とは何なのか？

騒動は、ムバッペが自身の顔立ちを使って作られた風刺画像について語る動画が拡散したことから始まった。彼は、その中で最も笑えたものとして、「中国の独裁者」だと思われる男性の身体に自分の顔が合成された画像を挙げた。

当初、フランス通信社（AFP）のデジタル・ファクトチェック部門はこの動画の真偽を確認できなかったものの、広く流布した解釈は、選手の発言を、中国の元最高指導者・毛沢東の写真に彼の顔を合成した風刺画像と結び付けた。

この出来事は中国で広範な批判を呼び、ムバッペが国民感情を傷つけたとの非難が相次いだ。そして、この問題はソーシャルメディア上の論争から、スポンサー契約やスポーツ中継にまで影響が及ぶ騒動へと発展した。

北京が騒動に介入

エスカレーションはソーシャルメディアやスポンサー企業にとどまらなかった。中国外務省がこの問題に乗り出し、自分たちを侮辱していると考える発言を中国国民が拒絶するのは当然だとの見解を示した。

中国外務省の報道官・郭嘉昆氏は火曜日の定例記者会見で、次のように述べた。「中国国民の感情を傷つけるいかなる言動も、当然のことながら中国社会全体から広範な拒絶に遭うだろう」

報道によれば、試合中継の停止についてCCTVから公式な発表はないものの、ムバッペは中国市場で高まる余波に直面している。3件の広告契約が打ち切られ、レアル・マドリードのスターが出場するスペイン・リーグの試合を観戦する機会がファンから奪われる可能性もある。



