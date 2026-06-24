ムバッペへ。モウリーニョ「カリスマ性はスーパーで買えない」

レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督（ポルトガル）が、サンティアゴ・ベルナベウに復帰後、初めて主要インタビューに登場した。以前より落ち着きを見せ、感情的になることも少なかったが、競争心と誇りは健在で、勝利至上主義も変わっていない。

クラブは2026年6月11日、3年契約でモウリーニョを監督に招聘したと発表。彼は7月13日、プレシーズン開始に合わせてチームに合流する。

2004年に「スペシャル・ワン」として名を馳せた彼は、今も権威を保ちつつ、謙虚さも示している。雑誌『ヴァニティ・フェア』のインタビューでは「自分は『選ばれし者』ではなかった。ただの一人だった」と語った。

時が流れ、その本質はそのままに、公の形象は磨かれた。 かつて記者会見でイングランドを席巻し、大一番を心理戦へと変えた。インテルとレアルのベンチからバルセロナに挑んだ彼はいま、名声が頂点を迎えた地へ帰ってくる。

『マルカ』紙によると、モウリーニョは「レアル・マドリードの歴史は唯一無二だ。白いユニフォームには特別な魅力がある。このクラブについて語ることは、サッカーの歴史と遺産を語ることに他ならない」と語った。

新体制でモウリーニョが直面する最大課題の一つがキリアン・エムバペだ。卓越した得点力を持つフランス代表はメディアの騒ぎにも慣れているが、モウリーニョは騒ぐことなく冷静に観察し対話を重視する。

モウリーニョはさらに「今は語る時ではなく、耳を傾ける時だ」と語った。

外部から見てきたことをまず理解したいと語り、「批判ではなく助けのためにここにいる」と述べた。

「ムバッペは並外れた選手だ。彼がさらに良くなるよう手助けしたい」と語った。

モウリーニョは、かつて世界中が注目した「エル・クラシコ」を振り返った。グアルディオラ対自身、メッシ対クリスティアーノというカードが世界を魅了したと語った。 それはレアル・マドリード対バルセロナ、あるいはスペインだけの話ではなかった。ナダル、フェデラー、ジョコビッチの試合のように、世界中が注目していた」

バルセロナ時代の過去は否定せず「バルセロナに恨みはない」と語り、「最高の選手と対戦するのは楽しい。彼らは自分をもっと上へ押し上げる」と語った。

「勝たなくても偉大になれるという馬鹿げた説がある。スポーツの目標は勝利だ」とも語った。

11-12年のレアルは100ポイント獲得し121得点を挙げた。それでも「守備が弱かったか？」と問いかけた。

さらに2010年CL準決勝インテル対バルサについても「10人で戦った第2戦だけが話題になるが、第1戦で3-1と勝っていたことを忘れてはいけない」と語った。

彼は、この試合をカンプ・ノウでの10人での守備に還元するのを拒み、1週間前に3-1で勝っていたと指摘。それでも世界最強のチームを相手に示したあの守備を誇り、それは不屈の精神とプロ意識の表れだったと語った。

モウリーニョは、監督という存在を中核的なものに変えた一因が自分にあると認識している。就任前はスポットライトが選手に当たっていたが、彼の登場でベンチメンバーもニュースの見出しを飾るようになった。それでも彼は「私は決して選手たちよりも重要な存在になりたかったわけではない」と明言している。

モウリーニョは「カリスマ性はスーパーで買えない」と語る。見せかけではなく、トレーニングや指導、準備、選手を説得する地道な努力が権威を生むと信じる。

チェルシー時代から続くトレードマークであるスーツも、ここでは信念の象徴だ。彼はスーツを着ることをサッカーの儀式と捉え、「監督はクラブとサポーター、そしてプロフェッショナルな世界を代表する。だから他の服装では落ち着かない」と語った。 スーツは仮面ではなく、盾だった」と語った。