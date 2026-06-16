フランスのスター、キリアン・エムバペが約束を果たした。 火曜日のセネガル戦で「レ・ブルー」のキャプテンは、腕組みの定番セレブレーションを控え、意外なジェスチャーでファンを喜ばせた。試合は3－1でフランスが勝利した。

66分、ペナルティエリアでミカエル・ウリセのスルーパスを受け、エドゥアール・メンディをかわして左足でネットを揺らした。

このパフォーマンスは、数日前にレアル・マドリードのFWがFOX Sportsの企画「カープール・カラオケ」にジェームズ・コーデンと共に出演したことがきっかけだった。 そこで彼は、ワールドカップで得点を決めたら「フルート奏者」のポーズで祝うと誓った。

この流れは、2人の間で交わされたムバッペの幼少期に関する会話から始まった。フランスのスポーツ紙『レキップ』によると、ムバッペはこう説明した。 「両親は私の視野を広げたいと願い、さまざまな分野を探求することを望んでいました」と語り、音楽院で1～2年間フルートを学んだと明かした。

これを聞いたコーデンが「ならワールドカップの決勝でそのパフォーマンスを」と挑発すると、ムバッペは「もし初戦のセネガル戦で点が取れたらやる」と即答した。 「セネガル戦で得点を取ったら、君のためにやるよ」。そしてメッシは「メット・ライフ」スタジアムでセネガルに得点を挙げた直後、その約束を見事に果たした。