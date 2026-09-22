レアル・マドリードは、首都ダービーでのアトレティコ・マドリード戦での敗北の影響を、いまだに払拭できずにいる。審判の判定をめぐる論争が、チームのパフォーマンスや成績低迷の要因に関するあらゆる議論を覆い隠してしまったのだ。

こうした論争のさなか、キリアン・エムバペの姿勢が、試合後にクラブが掲げた論調とは異なる形で際立った。このフランス代表のスターは、ネガティブな結果の原因を審判のミスに矮小化したり、責任のすべてを審判に負わせたりするのではなく、チームが向上させられる側面に集中すべきだと訴えたのである。

エムバペは最近の発言のなかで、審判の判定に焦点を当てる論調から距離を置き、審判に関する繰り返しの議論に加わりたくないと強調するとともに、レアル・マドリードはかつての水準を取り戻しタイトル争いに復帰するために、より一層取り組む必要があると述べた。

エムバペの発言は、レアル・マドリードが対等に戦う機会を得られていないのではないかという問いに答える形で出たものだ。彼はこう語った。「私はこれまで審判について多くを語る選手だったことは一度もないし、これから語り始めることもない。いろいろと考えてはいるが、それは自分の胸のうちにとどめておく」

このフランス代表選手は、審判も人間であり、したがって試合中にミスを犯すこともあり得ると理解していることを明らかにした。しかし同時に、審判の判定について長々と議論に加わったり、チームがネガティブな結果を出すたびにそれを話題の中心に据えたりしたくないと強調した。

エムバペの姿勢は、アトレティコ・マドリードとのダービー敗戦後にモウリーニョが行った発言とは異なるものだ。このポルトガル人監督は記者会見のなかで、論争を巻き起こしたいくつかの審判の判定に焦点を当て、他の試合で見られた介入と似ていると考える映像や場面を示し、そのうちのいくつかはアトレティコ・マドリードやバルセロナに有利に働いたとの見方を示した。

モウリーニョは自らが異議を唱えた場面について詳しく語り、試合中に起きた介入のいくつかはより厳しい処分に値するとの見方を示し、似た場面への対応の仕方が試合ごとに異なると指摘した。その結果、審判に関する話が、レアル・マドリードがダービーで見せた戦術面のパフォーマンスに関する議論を覆い隠すこととなった。

報道は、モウリーニョの現在の姿勢が、過去の場面で行った一部の発言とも異なると指摘した。彼は以前、スペインの審判への信頼を明言していたことがあり、また、ある試合の後には、たとえ審判が試合終了の笛の後に彼の気に入らない、あるいは異議を唱えたくなるような判断を下したとしても、あらゆる対戦の前に審判を信頼していると語っていた。

一方でエムバペは、レアル・マドリードは現在の危機を審判だけで説明することはできず、チームは自らのパフォーマンスに目を向け、直近の試合で表れた弱点を修正しようと努めるべきだと考えている。

このフランス代表のスターはこう語った。「他の人たちは話すことができるが、我々はレアル・マドリードに幻想が戻り、タイトルが戻ってくるよう、もっと多くのことをやり、努力しなければならない」

エムバペの姿勢は、この選手をクラブ内で広まっている公式の論調とは異なる立場に置くことになる。レアル・マドリードが直近の期間における成績低迷を招いた原因を特定しようとしている時期でのことだ。

審判をめぐる論争に加え、チームはその戦術面の水準や、大一番で自らのスタイルを押し通す能力に関する批判に直面している。さらに、必要な補強が施されなかった一部のポジションについての疑問符も付きまとっている。

また、この文脈で目立つのが、チームのバランスを保ち競争力を高めるために不可欠と見なされていた一部の移籍や補強が実現しなかったことに関する話であり、加えて、トニ・クロースの引退後の局面をめぐる継続的な論争や、彼の退団がレアル・マドリードのプレースタイルおよび試合のリズムをコントロールする能力に与えた影響についての話である。