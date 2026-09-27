ムバッペの退団後、ジダンがフランス代表の主役を称賛「キャプテンマークを着けないキャプテンだ」

ジネディーヌ・ジダンは、ウスマヌ・デンベレがフランス代表にとって最も重要な選手の一人であると強調し、ベルギー戦を控えるなか、パリ・サンジェルマンのスターがキャプテンマークをつけていないものの、ロッカールームでは「すでにリーダーだ」との見解を示した。

ジダンは明日ブリュッセルで、UEFAネーションズリーグにおけるフランス代表監督として2試合目を戦う。アウェーでのトルコ戦勝利で任務をスタートさせた後の一戦であり、この試合で「レ・ブルー」はグループ1首位を確固たるものにすることを目指している。

ジダンは、左膝の痛みのため今回の国際Aマッチ期間の残りをフランス代表の構想から外れたキリアン・ムバッペが不在となるなかでデンベレについて語ったが、フランスのキャプテンを誰が補うのかについては明言しなかった。

「レ・ブルー」の指揮官は次のように述べた。「私にとって、デンベレはすでにリーダーだ。正式なキャプテンでなくとも、彼はその役割を果たしており、それは明白だ。彼は素晴らしい人物で、常に周囲を支えている。我々は彼の経験を活かさなければならない」

デンベレはベルギー戦でフランスの攻撃を牽引する最有力候補とみられている。ジダンは彼の献身ぶりと攻撃的な役割を効率的にこなす能力を称賛し、こう説明した。「トルコ戦では、彼はパリ・サンジェルマンで務めているのと同じポジションでプレーし、その役割を見事にこなしている。彼には素晴らしい献身と献身的な姿勢、そして計り知れないエネルギーがあり、90分間フルで容易にプレーできる」

ムバッペを補うための選択肢について、ジダンはこう語った。「ドゥエとバルコラは高いダイナミズムを備えた若い選手で、非常に興味深い。私はこのタイプの選手が好きだ。彼らはサイドから違いを生み出すことができるからだ」

フランス人指揮官はまた、ライアン・シェルキについても称賛を込めて語り、彼を中盤で起用したいと明言してこう述べた。「彼は複数のポジションでプレーできるが、私は中盤で使いたい。彼はライン間でボールを受けることができ、素晴らしいパスを供給する。そして縦にプレーするとき、本当に興味深い存在になる」

ジダンはベルギー代表を強敵と評し、こう語った。「彼らは非常に良いチームで、ワールドカップでは素晴らしいパフォーマンスを見せた。個々のレベルで優れた選手たちがいる。素晴らしい試合になることは分かっている」

ジダンはこの試合でマルク・ファン・ボメルと対峙する。選手時代に幾度も対戦した相手であり、フランスの指揮官はかつての対戦相手を思い出してこう語った。「彼のスタイルには感心していた。強い個性とピッチ上での際立った存在感を備えていた」

発言を締めくくる前に、ジダンは選手たちに代表での経験を楽しむよう求め、こう語った。「サッカーはあっという間に過ぎ去る。私は54歳で、もうプレーすることはできない。だから彼らには、この瞬間を楽しんでほしいと言っている。すぐに過ぎ去ってしまうのだから」