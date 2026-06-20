フランス代表スター、キリアン・ムバッペの父ウィルフレッド氏は、息子の成功の陰で多くの犠牲があったと語った。レアル・マドリードのFWは幼少期に家を離れ、以来一度も戻っていない。これはスターへの道の暗い側面を示す。

彼はテレビ番組のインタビューで、キリアンが12〜13歳のときに家を出たことを挙げ、「サッカーをする息子を持つということは、人間としてどんな犠牲を伴うのか。私はその『犠牲』に目を向けたい」と語った。

成功は自分の人生を変えたが、キリアンと過ごすはずだった貴重な時間を失い、それは二度と取り戻せないと語った。

彼は「多くの人は気づいていないが、私たちには手に入らないもの、取り戻せないもの、一緒にできなかったことがたくさんある」と続けた。

さらにこう続けた。「今の時代、13歳や14歳で子どもを産んだのに失う親がどこにいる？ そんな親はいない。『息子が13歳で家を出て、二度と戻らなかった』と言える親などいないのだ。 それが私たちに起こったことです。息子のプロジェクトであり美しい物語ですが、親に説明しても理解できません。彼はすでにモナコで偉大な選手とプレーしていたのですから」。

また、ジダンがフランス代表監督の候補に挙げられていることについては「理想的な候補かどうかは分からないが、実現すれば素晴らしい」と語った。

最後にこう語った。 「後になってわかるが、ディシャン監督の後任は難しい。今は彼の欠点が目立つかもしれないが、いなくなれば長所に気づく。彼が成し遂げた偉業を忘れてはいけない。後任がジダンなら、皆喜ぶだろう」