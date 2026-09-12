レアル・マドリードがスペイン・リーグで勝利のリズムを取り戻した。土曜夜、サンティアゴ・ベルナベウでの第5節でラージョ・バジェカーノを4－1で下し、勝ち点を12に伸ばして首位バルセロナと同勝ち点に並んだ。この試合ではキリアン・ムバッペが2ゴール1アシストの活躍を見せた。

レアル・マドリードは前節のレアル・ベティス戦での敗北を取り返し、バルセロナへのプレッシャーを継続すべくこの一戦に臨んだ。週央にはインテル・ミランに勝利していたものの、内容は納得のいくものではなかった。

レアル・マドリードは早い時間帯から優位を確立し、14分にカレーラスがペナルティエリア内で倒されて得たPKをムバッペが決めて先制した。続く17分にはムバッペの巧みなパスを生かしてカレーラスが2点目を追加した。

ホームチームは攻撃的なプレッシャーを続け、35分にはヴィニシウス・ジュニオールのクロスからジュード・ベリンガムが3点目を記録した。ヴィニシウス・ジュニオールはこの試合で存在感のあるプレーを披露した。レアル・マドリードは3－0とリードして前半を終えた。

後半に入るとレアル・マドリードのパフォーマンスは明らかに低下し、ラージョ・バジェカーノはホームチームの混乱を突いて、51分にヴィニシウス・ジュニオールのバックパスのミスを生かしたカミージョが差を縮めた。

レアル・マドリードは試合終盤の30分間、ラージョ・バジェカーノの再三の反撃の試みに苦しんだが、ティボ・クルトゥワの好守がレアル・マドリードのリードを守った。そして後半アディショナルタイム1分、ムバッペが狭い角度から見事なシュートを沈めて4点目を決め、試合の決着をつけた。

この勝利でレアル・マドリードは貴重な勝ち点3を獲得し、勝利への道に復帰。スペイン・リーグ首位のバルセロナと肩を並べた。