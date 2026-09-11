バロンドールをめぐる争いが早くも過熱している。キリアン・エムバペが有力候補として名乗りを上げたためで、その背景には、かつての恩師であるジョゼ・モウリーニョからの公然たる後押しがある。モウリーニョは、ヴィニシウス・ジュニオール、そしてジュード・ベリンガムと並び、エムバペを同賞の最有力候補の一人に挙げていた。

エムバペのバロンドール受賞のチャンスに関する発言は、大きな関心を呼んだ。このフランス人選手は明らかな自信を持って同賞について語り、今年こそが受賞に適した年になるかもしれないと感じていると認めつつ、最終的な決定は投票者に委ねられているという事実を無視することもなかった。

エムバペは次のように語った。「世界最高のクラブでプレーすれば、チームとしても個人としても、こうした賞と自然に結び付けられる。街中で多くの人が私にバロンドールについて話し、受賞候補の一人として名前を挙げてくれる。あれはどんな選手にとっても大きな栄誉を意味する賞だ」

レアル・マドリードのスターはこう続けた。「私はこの夏、最も重要なスポーツの大会で多くの歴史を刻んだ。だが、何が起きるかはこれから分かる。今年こそ受賞に適した年だという予感はあるが、まだ時間は十分にあるし、人々は自分が世界最高だと思う選手に自由に投票すればいい」

これらの発言は物議を醸す事態を引き起こした。とりわけレアル・マドリードの批判者の一部は、エムバペの自信を一種の傲慢だと受け取った。しかし、モロッコ代表の前監督であるワリド・レグラギは、レアル・マドリードのこのストライカーを擁護するために立ち上がり、彼の発言は率直さの表れであって、思い上がりではないと述べた。

レグラギはこう語った。「なぜ彼が一部の選手のように偽善的になって、勝ちたいとは言うが自分にはその資格がないと思っている、などと言わなければならないのか。少なくとも彼は正直で、自分に自信を持っている。彼が賞に値するかどうかは、それとはまた別の話だ」

このモロッコ人指揮官は、今年のバロンドール争いは複数の名前に開かれているように見えると強調し、どの選手が賞を勝ち取るかを予想するのは難しいと指摘した。

彼はこう説明した。「今年の受賞者を予想するのは非常に難しいだろう。誰もが競い合い、自分こそが受賞できる年だと考えている。エムバペのほかにも、クヴァラツヘリア、ハリー・ケイン、ラミン・ヤマル、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーゼ、ファビアン・ルイス、そのほか多くの選手がいる」

レグラギは、自らその力を信じている限り、エムバペは自分の野心を隠したり、賞を望んでいないふりをしたりする必要はないと考えている。そして、野心を認めることは、本心にある受賞への願望を隠す外交的な発言よりも良いことだ、との見方を示した。