レアル・マドリードを相手にした敗戦は、ラシン・サンタンデールの陣営内に大きな不満を引き起こした。両チームが対戦したこの試合は、レアル・マドリードが3対0で完封勝利を収めて終わったが、キリアン・エムバペに与えられたPKと、それをレビューするためのビデオ技術が介入しなかったことを筆頭に、審判のいくつかの判定に対してカンタブリアのクラブの選手たちから異議が上がった。

イニゴ・ビセンテはラシンの怒りを最も顕著に表した一人だった。彼は82分、監督のホセ・アルベルト・ロペスが交代を決断し、代わりにジュリアシュビリを投入したことを受けて、ピッチを後にした。

この選手は退場時に不満を隠さなかった。第4審判の方を振り返り、怒りに満ちた言葉を投げかけたのだ。その様子は「DAZN」のカメラがとらえており、彼はこう言った。「なんてことだ、お前には睾丸が足りないぞ！」これはスペインの文化において「勇気がなく、臆病者だ」という意味であり、ラシンの選手たちを終盤の数分間に支配した緊張状態を映し出す光景だった。

怒りの発端は、エムバペがPKを得た場面にさかのぼる。彼はペナルティーエリア内でボールを受け、ゴールの方へ反転しようとしたが、その前にブラティにより胴体への接触を感じた。

審判はこの接触がPKに値すると判断したが、この判定はホームチームの選手たちから強い異議を呼んだ。