バイエルン・ミュンヘンとフランス代表の元スター、ビセンテ・リザラズが、同胞であるレアル・マドリードのキリアン・エムバペに対し、バロンドール授賞式での振る舞いを理由に痛烈な批判を浴びせた。リザラズは、このフランス人スターが自己宣伝に過剰に走り、謙虚さとチーム精神を欠いていたと指摘した。

フランス代表として1998年のワールドカップと2000年の欧州選手権を制したリザラズは、テレビ番組「テレフット」に出演した際、次のように語った。「彼はバロンドールの授賞式で完全に自制心を失っていた。あれはまったく気に入らなかった。極めて利己的な態度に陥り、謙虚さを欠き、彼の関心は完全に自己宣伝に向けられ、周囲の人々をすべて無視していた。自分だけが重要な人物であるかのような、まるで他の人々が存在しないかのような印象を残した」

リザラズの批判は、エムバペがバロンドール争いで、同賞を1055ポイントで獲得したバイエルン・ミュンヘンのイングランド人FWハリー・ケインに次ぐ2位となった後に出たものだ。フランス人スターの獲得ポイントは1027。3位にはバルセロナのスペイン人、ラミン・ヤマルが881ポイントで入った。

1997年から2006年までドイツのクラブのユニフォームをまとい、チャンピオンズリーグ、リーグ6回、国内カップ5回のタイトルを手にしたバイエルン・ミュンヘンの元ディフェンダーは、エムバペが得点記録に満足するのではなく、チームプレーへの集中を取り戻す必要があると見ている。

さらにこう付け加えた。「彼は今、フランス代表に戻り、一つのチームとしての精神を備えなければならない。こうした集団としての価値観こそがフランス代表を勝利へと導くものだ。彼は最近、所属クラブやチームを勝利へ導けなかった時期を経験してきた。確かに彼は多くのゴールを決めている。しかし最も重要なのは、チームを勝利へ導くことであり、それこそが何よりも大切なことだ」

一方、エムバペは日曜日のラ・リーガの試合で、レアル・マドリードがレーシング・サンタンデールを3対0で破った際にゴールを決めた。そのゴールパフォーマンスは注目を集めた。彼がテレビカメラに向かって指を突きつけ、自分がナンバーワンであるというメッセージと解釈される仕草を見せたためで、これはバロンドール争いに敗れてから数日後の出来事だった。