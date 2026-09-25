ムバッペとヤマルの間で：エトーがバロンドールの本命を選ぶ

キリアン・エムバペはバロンドール争いでアフリカからの支持を取り込もうと、同大陸とのつながりや自身のカメルーンおよびアルジェリアにルーツを持つことを引き合いに出した。しかしその後、サミュエル・エトオがライバルのラミン・ヤマルへの明確な支持を表明し、アフリカサッカーを代表する伝説的名手の一人による注目すべき立場を示した。

エムバペは数日前、フランス国際ラジオとのインタビューでこう語った。「アフリカを訪れるたびに、私はとても温かく迎えられる。彼らとのつながりを失ったことは一度もない。あちらのファンからの愛情を感じるし、大陸全体からの支持を実感できることは本当に嬉しい」。そして、バロンドールを手にアフリカへ戻り、何らかの形でそれを故郷の人々に捧げたいという希望を口にした。

レアル・マドリードの点取り屋はアフリカとの結びつきを強調したものの、カメルーンサッカーを代表する象徴の一人からの支持は得られなかった。元バルセロナのストライカーであるエトオが、この賞レースでヤマルへの公式な支持を表明したためだ。

エトオはソーシャルメディアの自身のアカウントで、ヤマルについてこう記した。「彼はバロンドールにふさわしい。彼は天才で、大胆で、才能にあふれている……レースでの健闘を祈る」。若き才能を称賛するとともに、ファンにとっての自身の立場がレースの結果に左右されるものではないことを強調した。

エトオの立場は、エムバペがカメルーンにルーツを持つにもかかわらず、アフリカサッカーの最も重要なスターの一人からの際立った支持をヤマルに与えるものとなった。バロンドール争いは、最有力候補たちによる激しい競争のなかで依然として予断を許さない状況が続いている。