バロンドール獲得へ向けメディアキャンペーンを展開するレアル・マドリードのFWキリアン・ムバッペやバルセロナのスターであるラミネ・ヤマルとは対照的に、パリ・サンジェルマンの選手であるウスマン・デンベレはチームを重んじる姿勢を貫いており、彼らよりもはるかに穏やかだ。

デンベレは、パリ・サンジェルマンでのチームメイトであるフヴィチャ・クヴァラツヘリアが2026年のバロンドールを受賞することを支持することにためらいを見せなかった。これは昨年の受賞者による品格ある振る舞いである。

ムバッペ、ヤマル、デンベレ、クヴァラツヘリアの4選手は、来たる10月26日にロンドンで開催予定の式典で発表されるバロンドールの最終候補30名のリストに名を連ねている。

デンベレは、昨年のバロンドール受賞の記憶を振り返り、その戴冠時の写真を自身の「インスタグラム」アカウントに投稿した。

このフランス人スターは次のようにコメントした。「2025年9月22日――永遠に。色あせない記憶もある。1年が経った今も、誇りは残り、記憶は不朽のものだ。そして歴史は書き記され続ける。1年が経った今、サッカーの歴史に永遠に刻まれた名前を見る誇りを感じる」

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