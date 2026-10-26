バイエルン・ミュンヘンの元指揮官フェリックス・マガトが、今年のバロンドールにおける自身の選考で驚きを巻き起こした。上位3位をスペイン代表の選手たちで占め、首位にレアル・マドリードのサイドバックであるマルク・ククレジャを選出。2位にバルセロナの選手であるロドリ、3位にパリ・サンジェルマンのスター、ファビアン・ルイスを置いたのだ。

ドイツ紙『ビルト』によると、マガトは28歳のククレジャを選んだ理由について、彼が左サイドバックのポジションで見せる傑出したプレーを挙げ、その守備力とフィジカルに加え、攻撃面での貢献を称賛した。これらがスペイン代表における重要な存在の一つに彼を押し上げているという。

マガトはレアル・マドリードの選手についてこう語った。「彼は左サイドバックのポジションにおけるワールドクラスの選手だ。常に存在感があり、走力に優れ、どのタックルでもめったに失敗しない」。そして、スペインのワールドカップ制覇においてククレジャが果たした大きな役割に言及し、それがサッカー界で最も際立った個人賞を受賞するに値するという確信を強めたと述べた。

このドイツ人指揮官は、ククレジャの特長は守備の任務と攻撃のサポートの間でバランスを取る能力にあると説明した。最終ラインでチームの結束を保ちつつ、攻撃の組み立てや前線への進出への参加における役割を手放すことがないという。

ロドリとファビアン・ルイス

マガトの選考で2位に入ったのはバルセロナの選手であるロドリで、彼をスペイン代表の中盤を動かす原動力だと評した。プレーを組み立てラインをつなぐ役割に加え、リズムを支配し試合の流れをコントロールする能力ゆえだという。

そして3位は、パリ・サンジェルマンの選手である30歳のファビアン・ルイスのものとなり、彼はスペイン代表の中でバランスと安定をもたらす役割についてドイツ人指揮官の称賛を得た。

マガトは、ルイスがチームの組織の中で大きな重要性を持っていると指摘し、またパリ・サンジェルマンでのチャンピオンズリーグ制覇を根拠に挙げ、その功績とプレーぶりは世界のベスト3の選手に名を連ねるに値するものだと見なした。