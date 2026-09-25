ムバッペが開幕の喜びに水を差す：ジダン、フランス代表デビュー戦をトルコ相手に辛勝で飾る

ジネディーヌ・ジダンは、ディディエ・デシャンが14年間率いてきた指揮官の座を引き継いで臨んだ「レ・ブルー」での初戦で、トルコ相手に苦しみながらも勝利を収め、フランス代表監督としての船出を飾った。この一戦では、キリアン・ムバッペが自身67得点目となる代表通算ゴールを決めたが、ネットを揺らしてからわずか数分後に負傷して退場した。

フランス代表は新指揮官の構想に順応し、4-3-3のシステムへ回帰するのに多少の時間を要した。それは特にムバッペに影響を与え、彼は2年ぶりに代表で左ウイングのポジションを担うこととなった。

フランスの主将は試合開始直後、トルコの選手たちによる二重のマークにさらされ、一方でウスマン・デンベレはスペースを見つけるのに苦労し、マイケル・オリセも本来のパフォーマンスを発揮できなかった。

トルコ代表は、フランスの選手たちに仕掛けた激しいプレスを生かし、より危険な形で試合の入りを見せた。

マイク・メニャンは4分にユルマズの試みを防ぎ、その後ディフェンスがゴールライン上でボールをクリアした。フランスのゴールキーパーは28分にもカディオールのシュートに対して再び好守を見せた。

前半の序盤、ジダンの選手たちはボールを持って前進し、トルコのプレスを回避することに苦しんだ。

時間が経つにつれ、フランス代表は落ち着きを取り戻し始め、キリアン・ムバッペは攻撃の3分の1のエリアでより影響力のある姿を見せた。一方でシェルキは万能型のミッドフィルダーのポジションで動こうと試み、最後の一手の精度を欠きながらも、いくつかの良い閃きを見せた。

オリセは前半終了前にフランスにリードをもたらしかけたが、43分にトルコのゴールキーパーが彼の強烈なシュートを防いだ。

後半、トルコが力強い立ち上がりを見せた後、フランス代表にとって決定的な瞬間が訪れた。

クンデとシェルキのプレスからボールがペナルティーエリア内のオリセに渡り、左サイドにいたムバッペへとパスが送られると、フランスの主将は代表のユニフォームで67得点目を見事な形で決めた。

しかしムバッペの喜びは完全なものにはならなかった。得点直後に痛みの表情を浮かべ、ピッチに倒れ込み、59分にコーチングスタッフが交代を決断。代わりにデジレ・ドゥエが投入された。

そのドゥエは自らの足跡を残すのに長くはかからず、投入からわずか3分後に危険なシュートでトルコのゴールを脅かした。

フランス代表はリードを広げようとプレスを続け、ジュール・クンデが自身初の代表ゴールを決めそうになったが、69分に彼のシュートはポストに跳ね返された。

また、ブラッドリー・バルコラの投入はフランスの前線にスピードと活気を加え、新たな攻撃の推進力をもたらし、終盤までトルコのディフェンスへのプレスを続けた。

88分、試合はこの試合で最も注目すべき瞬間の一つを迎えた。バルコラが前進を試みる際、ゴールキーパーのチャクルがペナルティーエリア外でボールを手で触れ、退場処分を受けてピッチを去った。

そして終盤には、エステバン・リフォールがフランス代表のユニフォームで初出場する機会を得た。ジダンが初采配の一戦を勝利で締めくくった夜、パフォーマンスは完璧とは言えなかったものの、代表は勝利をつかむという最も重要な目標を達成した。