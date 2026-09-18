レアル・マドリードとフランス代表のキリアン・ムバッペは、スイスのスポーツ用品メーカー「オン」とのパートナーシップ契約を結んだことを発表した。同社のグローバルアンバサダーに就任するとともに、サッカーを始めた当初から共に歩んできた「ナイキ」に代わる新たな技術サプライヤーとして迎えることになる。

ムバッペは自身のソーシャルメディアのアカウントを通じてこの決断を明らかにし、感動的なメッセージの中で、友人たちとサッカーを続けるという夢が変わらないことを語った。そして、この新たなパートナーシップは、革新とプレーする楽しさを融合させ、競技に異なる未来を築く機会になると述べた。

フランス代表FWは、「オン」に惹かれた理由について、「まったく新しい何かを築く」可能性であり、自身の経験とビジョンをサッカー用品の開発に生かせることだと語った。そして、スポーツの特徴である人間味と楽しさを保ちながら、革新の限界を押し広げたいとの思いを強調した。

同社はムバッペに対し、サッカー分野の戦略策定において中心的な役割を与える。製品チームやアスリートと協働し、新しいシューズや用品のデザインとテストに参加するほか、トップレベルでの経験とキャリアを通じた統計に基づいた専門的な視点を提供する。

ムバッペが「オン」を選んだ背景には、同社のサッカー部門ディレクターを務める同郷のティエリ・アンリの存在も影響した。両者は、2010年にスイスアルプスで創業して以来初めて参入するサッカー市場において、同社の存在感を打ち出すため、それぞれの経験を生かして取り組んでいる。

「オン」は、LightSpray技術を活用して、軽量かつ精密なサッカーシューズを開発する構えだ。まるで「第二の皮膚」のように足にフィットするよう設計されており、競技用品を再構築し、プロ選手の間での存在感を高めることを目指している。