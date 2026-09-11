レアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペは、今年のバロンドール受賞が可能だと考えていると明言し、チームタイトルこそ手にできなかったものの、昨シーズンのプレーぶりが自身を最有力候補にしていると強調した。

エムバペは『レキップ』紙とのインタビューで次のように語った。「今年は獲れるという感覚がある。それは自分の目標の一つであり、残された時間もそう多くはない」。そして、この賞が個人賞であることとチームタイトルの重要性との間に矛盾は感じないと明言した。

さらにこう続けた。「バロンドールは本当に卓越した選手に与えられるべきだと、私はずっと考えてきた。もちろんサッカーは団体競技だからチームとしての側面はある。しかし、最終的にはこれは個人賞なのだ」。そして、この賞に対する自身の見方は、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの時代に形成されたと述べた。

レアル・マドリードのフォワードは自らのチャンスについて大きな自信をのぞかせ、こう語った。「何年もの間、私は自分を世界最高の選手だと考えてきた。自分より優れた選手を見たことがない」。そして、メッシやロナウドがこの賞を受賞することは受け入れていたが、それ以外の受賞者と自分の立場を交換することはなかっただろうと説明した。

また、エムバペは守備の務めを果たしていないという批判に対して自らを擁護し、ゴールを決めることをチームの問題とみなすことはできないと強調して、こう述べた。「その主張は筋が通らない。もし私がゴールを決めなければ、なぜだと問われるだろう。サッカーとはゴールを決め、相手を上回ることに尽きるのだ」。

その一方で、守備面ではより多くを提供できると認めつつ、攻撃面ではより多くのチャンスを生み出す力があると考えており、この分野で特別な才能を持っていること、そしてトップ選手たちの中での自らの地位を失いたくないと強調した。

エムバペはレアル・マドリードのサポーターとの関係、そして自身が浴びたブーイングについても触れ、こう語った。「こうしたことは起きるものだ。マドリードでブーイングを受けた選手が何人いるか知っているか。彼らは皆、今も元気に生きている」。そして、サポーターが満足していないときに不満を表明するのだということを理解するようになったと述べた。

フランス代表のスターは指揮官ジョゼ・モウリーニョを称賛し、非常に賢い人物だと表現してこう語った。「彼は自分が何をしているのか、どこへ向かっているのかを分かっている。選手にとって、従うべき方向性があることは重要だ。彼のもとで、我々は成功をつかむために必要なすべてを持っている」。そして、指揮官が自分に求めたのはただ一つ、「ゴールを決めろ」ということだったと明かした。

また、エムバペはリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドについても語り、二人はサッカーのルールを変え、その歴史に消えることのない足跡を残した選手だとし、自身は彼らの後に登場し、彼らから多くを学んだ世代に属していると強調した。

レアル・マドリードのフォワードは、数々の若い才能への称賛にも触れ、その筆頭としてラミン・ヤマル、エステヴァン、アルダ・ギュレル、エンドリッキ、ワレン・ザイール＝エムリ、デジレ・ドゥエを挙げ、彼らは皆、素晴らしいキャリアを築くために必要な資質を備えていると強調した。

パリ・サンジェルマンでの日々に関しては、エムバペはどの欧州クラブへも移籍することができたが、そこで幸せだったからパリに残ることを選んだと強調した。また、自身の退団後にフランスのクラブがチャンピオンズリーグを二度制したことについて、その功績を軽んじることを拒んだ。

エムバペはバロンドールについての話をこう締めくくり、自らこそが受賞にふさわしいという大きな自信を改めて示した。「昨年、私より優れたシーズンを送った者は誰もいない」。それは、サッカーで最も重要な個人賞の受賞への野心をめぐる、彼の最も明確なメッセージの一つだった。