ムバッペが歴史的偉業に接近：ロナウドの記録まで残り8ゴール

キリアン・エムバペはレアル・マドリードでの好調を維持し、ラージョ・バジェカーノ戦で2ゴールを決めて白い巨人を4-1の勝利に導いた。これによりリーガ・エスパニョーラでの得点数を6に伸ばし、「ピチーチ賞」争いでラフィーニャと並んだ。

エムバペの最初のゴールは14分に生まれた。カレーラスが右サイドから仕掛けてペナルティエリア内に侵入し、レホンに倒されると、主審のガルシア・ベルドゥーラがPKを指し示した。

エムバペがこのキックを担当し、ラージョ・バジェカーノで初めて先発出場したオデロの左を破ってボールをネットに突き刺した。

エムバペは100号まであと8ゴール

エムバペは最初のゴールだけにとどまらなかった。91分に再びこの試合2点目、レアル・マドリードにとって4点目となるゴールを決め、リーガ・エスパニョーラでの得点数を6に伸ばした。さらに、レアル・マドリードのユニフォームでの通算100ゴール到達まで残りわずか8ゴールとし、2シーズン強でこの偉業の達成を目指している。

クリスティアーノ・ロナウドも同様の時期に同じ数字に到達しており、105試合を戦った後、11月2日にクラブでの100ゴール目を記録していた。

エムバペにはリーガ・エスパニョーラで残り6試合、チャンピオンズリーグで2試合が残っており、レアル・マドリードでの100ゴール目到達に向けて8試合が与えられている。