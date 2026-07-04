ムバッペがレアル・マドリードを嘲笑！

フランス代表のスター、キリアン・エムバペはワールドカップで卓越したパフォーマンスを披露し続けている。個人プレーに頼る選手から、得点もアシストもできるチームを統率する完璧なリーダーへと変貌を遂げた。 これは、彼がレアル・マドリードで過ごした2年間では見られなかった、ファンが待ち望んだ姿だ。

フランス紙『レキップ』は、ムバッペがW杯で驚異的なチームプレーを見せていると伝えている。個人での得点へのこだわりより、パスや連携を優先するようになった。

同紙は、この変化が彼を大会屈指のスターに押し上げ、今年のバロンドール受賞議論を再燃させたと指摘する。

数字でも顕著だ。4試合で6得点を挙げ、58分に1点のペース。アシストも2試合に1回ペースで記録している。

今季レアルでは44試合42ゴールで90分あたり1ゴール。 アシストは5回、9試合に1回のペースにとどまる。ゴールデンブーツ賞やピチェッチ賞を2度取ったが、レアルでは9大会でタイトルを獲れなかった。

アナリストは、代表ではファンが望んだ姿を見せていると分析する。ドゥエ、オリシ、パルコラ、デンベレとの連携は深い。だがマドリードではヴィニシウス、ディアス、ゴンサロ、ベリンガムとプレーする際に同じ熱意が見られなかった。

この落差にマドリードファンは失望し、クラブをW杯への通過点としか見ていないと批判している。

スペイン人ジャーナリストのフアンマ・ロドリゲスは番組『エル・チェリンゲト』でこう語った。 「はっきり言おう。ムバッペは1年間、レアル・マドリードのサポーターの金でフランス代表でのプレーに備えていたのだ」と述べ、「彼の真の関心事は、レアル・マドリードでチャンピオンズリーグを制することではなく、フランス代表で2つ目のスターを獲得することだ」と付け加えた。

ロドリゲスは、リーグ戦で60回もオフサイドになった点を挙げ、「代表での規律と比べ集中力と関心が欠けている」と批判した。

こうした批判の一方、サッカー界ではフランス代表での活躍を評価し、バロンドール授与論が高まっている。

一方、マドリードのファンは「代表には出したものをクラブには出さなかった」と失望。彼はチームのプロジェクトに参加したことがなく、クラブを個人栄光の足掛かりにした一過性のスターだと批判している。