レアル・マドリードのキリアン・エムバペは、2026年W杯出場へ向け米国滞在中のフランス代表で、新移籍について見解を示した。

フランス代表は来週火曜日、グループ9初戦でセネガルと対戦する。同グループにはイラクとノルウェーもいる。

フランスやスペインのメディアによると、リヴァプールでプレーするフランス代表DFイブラヒマ・コナテは契約満了でフリーとなり、レアル・マドリードが2030年までの契約で獲得した。

キリアン・エムバペはフランス代表のチームメイトについて言及し、コナテについては「彼は非常にアグレッシブなディフェンダーで、ミスを犯さず、堅実なマークで相手に『今夜は厳しい』と感じさせる」と語った。

続けて「自分のチームにいてほしいタイプだ。闘志があり、戦術的にも柔軟。マークに粘り強く、1対1で勝ち、戦術纪律も守れる」と絶賛した。

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また、MFンゴロ・カンテについては「64歳になっても引退を恐れない」と称えた。

また、ムバペはフランス代表MFマヌ・コネ（ローマ）をポール・ポグバと比較することを拒み、次のように語った。 「コネをポグバと比較すべきではない。彼にポグバと同じことを期待するのは間違っている。ポグバは唯一無二だし、コネもまた唯一の存在だからだ」

また、フランス代表の攻撃陣を共に担うウスマン・デンベレとマイケル・オセリについても言及。「デンベレは絶好調で成熟しており、決定力がある。この大会でも素晴らしいパフォーマンスを示すだろう。 僕たちの関係がもう少し成熟すればいいんだけどね。だって、いつも通りだから（笑）。僕たちは13歳の頃から長い間知り合いだし、毎日連絡を取り合っている。WhatsAppのグループもいくつもあるし、共通の趣味もある。あらゆることを一緒に経験してきた。そして、一緒に2度目のワールドカップ優勝を目指しているんだ」。