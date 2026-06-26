ムバッペがノルウェー戦でフランス代表を率いる。ハーランドは控え。

2026年W杯グループステージ最終戦で、首位を争うフランス代表はノルウェー代表と対戦する。

母の死去で欠場するフランス代表ディディエ・デシャン監督は、ノルウェーFWアーリング・ハーランドの猛攻を止めるため最終調整を行った。

ノルウェーもベスト16進出へ布陣を公表し、両チームの公式スタメンが注目の大一番の全容を示している。

ノルウェー代表のストール・ソルバッケン監督は、マンチェスター・シティのFWハーランドを先発から外し、周囲を驚かせた。

FIFA公式サイトが発表したフランス代表の先発メンバーは以下の通り。

GK：マイク・マイナン

DF：ダイオット・オバメカノ、ジュール・コンデ、テオ・エルナンデス、マクサン・ラクロワ。

MF：マヌ・コン、オリビエ・ジルー、デジレ・ドゥ。

FW：ウスマン・デンベレ、キリアン・エムバペ、マイケル・ウリーズ。

一方、ノルウェー代表のスタメンは以下の通り：

GK：エイゲル・シルヴィク。

DF：レオ・オステガード、フレデリック・アンドレ・ビョルカン、ヘンリック・ヴァルシュナー。

中盤：パトリック・ベルグ、フレデリック・オルセンズ、クリスティアン・トルストヴェット、テッロ・アスガード、アンドレアス・シールドロップ、オスカー・ポップ。

FW：ユルゲン・ストランド・ラーセン