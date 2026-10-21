ムバッペがジダンに並ぶ、ベンゼマの記録に迫る

フランス代表のスター、キリアン・ムバッペが、UEFAチャンピオンズリーグ史上におけるフランス人選手のアシスト数ランキングで、同胞のカリム・ベンゼマに並ぶところまで迫った。

ムバッペは、水曜日の夜にサンティアゴ・ベルナベウで行われた大陸間コンペティションの第3節で、ライプツィヒを4対1で下した一戦で、トルコ代表のチームメート、アルダ・ギュレルのチーム2点目を巧みなヘディングパスで演出し、さらに自らもレアル・マドリードの3点目を決めた。

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統計サイト「オプタ」によると、ムバッペのUEFAチャンピオンズリーグ史上における通算アシスト数は26に増え、フランス代表「レ・ブルー」での監督であるジネディーヌ・ジダンと並んでフランス人選手の2位につけた。27アシストで記録を保持するベンゼマとは、わずか1アシストの差となっている。

このランキングには、元アーセナルおよびバルセロナのスター、ティエリ・アンリも名を連ねており、25アシストで4位につけている。

本日の勝利により、レアル・マドリードは勝ち点を9に伸ばし、UEFAチャンピオンズリーグ順位表で得失点差により首位パリ・サンジェルマンに次ぐ4位につけた。一方、ライプツィヒは勝ち点3のまま足踏みし、29位にとどまっている。



