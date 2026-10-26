ムバッペがクラシコの主役を選出、そして決定的なメッセージを発信

フランス代表のキリアン・エムバペが、レアル・マドリードでの通算100ゴール到達を祝った。クラシコでバルセロナを2－1で下し、レアル・マドリードを勝利に導いたのだ。エムバペはスポティファイ・カンプ・ノウで決勝につながる2得点を挙げ、フランス人FWにとって特別な一夜となった。

レアル・マドリードの公式チャンネル「RMTV」のインタビューで、エムバペはチーム全体のパフォーマンスを強調し、勝ち点3をつかんだ最大の要因は自身の個人的な活躍ではなく、チームの成功だったと語った。

フランス人FWは次のように述べた。「今日の試合の主役はチームと集団だ。なぜなら、我々は男として、そして一つのチームとして戦わなければならないと分かっていたからだ。直近の試合で十分に準備を整え、健全なメンタリティでプレーし、全力を尽くした」

さらに、試合には苦しい局面もあれば、レアル・マドリードが支配した局面もあったと語り、勝利とラ・リーガのタイトル争いにとどまり続けることの重要性を強調。そのうえで、努力を続け、さらに勝ち点を積み重ねる必要があると述べた。

バルセロナ戦の勝利だけで満足しないエムバペ

レアル・マドリードのスターは、クラシコでの勝利も、今後の試合でチームが好結果を継続できなければ大きな価値を持たないと警告し、こう語った。「5連勝は我々にとって何の意味もない。すべての試合で勝ちたい」

エムバペは、次のレーシング・サンタンデール戦でも同じ熱意を維持することがチームに求められていると強調。バルセロナ戦の勝利は選手たちに精神的な後押しを与えるが、それはシーズンが終わったことや任務が完了したことを意味するものではないと説明した。

100ゴール、記録ではロナウドが先行

エムバペは、レアル・マドリードでこの記録に到達したことを祝い、「100」の数字が入ったシャツを着てカンプ・ノウを後にした。

彼は、ゴールを決めチームを助けられたことへの喜びを示しつつも、集団としての勝利はどんな個人記録よりも重要だと捉えていた。

フランス人は、レアル・マドリードは目標を達成するために必要な質を備えていると説明する一方で、タイトル獲得にはチームスピリットを持って取り組むことが求められると強調。選手たちは一つの集団として動くことが求められており、それこそが今シーズンのクラブの野望を実現する道だと語った。