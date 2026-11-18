共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーに所属するフランス人FWキリアン・ムバッペが、トルコ人のチームメイトであるアルダ・ギュレルの2032年までの残留を祝福した。ムバッペは契約延長の発表を受けてギュレルにユーモアあふれるメッセージを送り、若きMFが今後もクラブに長く留まることへの喜びを示した。

広告

レアル・マドリーは水曜日、ギュレルとの契約を2032年6月30日まで延長したと発表した。近ごろチーム内で重要な戦力の一人となったトルコ人MFを、クラブとして手放さない姿勢を明確にした形だ。

ムバッペは、ギュレルが契約延長を祝ってSNSに投稿したメッセージに反応し、「ありがとう。今夜はもっとよく眠れるよ」と短いコメントを寄せた。チームメイトがサンティアゴ・ベルナベウに残ることが決まった喜びを、ユーモアを交えて表現したものだ。

このメッセージからは、2人の良好な関係とピッチ上で見せている息の合ったプレーがうかがえる。攻撃面で連携する両者だが、ギュレルはチャンスメイクや決定的なパスを生み出す能力を備え、ムバッペはレアル・マドリーにとって最も頼れる得点源の一人となっている。

ムバッペのコメントは、ギュレルがレアル・マドリーのファンに向けて綴った長文メッセージへの反応だった。ギュレルはその中で、クラブでのキャリアを続けられることへの誇りを表し、このユニフォームを着ることは何年にもわたって叶え続けたい夢だと強調している。

広告 広告

ギュレルは「これまで築いてきた歴史、そしてこれから僕たちが築いていく歴史。初めてレアル・マドリーのユニフォームに袖を通したとき、自分が偉大な歴史の一部になるのだとわかっていた。今日も同じ誇りと喜びを感じているけれど、責任はより大きくなっている」と綴った。

Related Topics

さらに「世界最大のクラブで、サッカーの歴史に名を刻んだレジェンドたちの足跡をたどることは、僕にとって大きな名誉だ。僕の夢は、このユニフォームを長年にわたって着続け、みんなと一緒に新たなタイトルを勝ち取り、いつかこの唯一無二の物語に自分だけの足跡を残すことだ」と続けている。

またギュレルは、フロレンティーノ・ペレス会長とその家族、チームメイト、そして加入以来自分を支えてくれた指導者やすべてのスタッフに感謝を伝えた。さらにファンにも特別な謝意を示し、彼らの変わらぬ応援がチームとともに歩んできた道のりに常にあったと強調した。

広告

ギュレルは最後に「2032年まで、このクラブの一員であり続けられることを本当にうれしく思う」と、レアル・マドリーでのキャリアを続けられる喜びを改めて語った。この投稿にはチームメイトたちが次々と反応し、中でもムバッペは彼らしいやり方で祝福の言葉を贈った。

ギュレルは2023年7月、18歳のときにトルコのフェネルバフチェからレアル・マドリーに加入した。以来、公式戦126試合に出場し、チャンピオンズリーグ、クラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、ラ・リーガ、スペイン・スーパーカップの5つのタイトルを獲得している。

広告

2032年までの契約延長は、レアル・マドリーが将来のプロジェクトで頼りにする選手たちを確保しようとする意思の表れと言える 。ギュレルのチーム内での役割は拡大しており、出場機会が増えるとともにゲームメイクでの影響力も高まっている。加えて、相手ゴールを脅かす力も備えている。

ムバッペにとっても、ギュレルの残留は攻撃陣にとって大きなプラスとなる。チャンスを作る側と仕留める側として、2人の連携には大きな期待がかかる。だからこそフランス人FWのコメントは単なる祝福にとどまらず、レアル・マドリーでのコンビが今後も続くことへの安堵を映し出すものとなった。