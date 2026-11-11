ムバッペがイタリア戦を欠場、ジダンが正式に代役を招集

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フランス代表を率いるジネディーヌ・ジダン監督が、イタリアとの注目の一戦を前に大きな痛手を受けた。キリアン・エムバペが明日木曜に予定されているネーションズリーグの試合を欠場することがほぼ確実となったためで、ハムストリングの筋肉痛を抱えていることが理由だ。大会の歩みにおける重要なテストを前にフランス代表の悩みが増す事態となっている。

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直近の状況は、フランス代表のキャプテン欠場の可能性を強める方向へと進んでいる。コーチングスタッフが、パリ・サン=ジェルマンの選手であるセニ・マユルをフランスU-21代表から昇格させ、正式にグループへ合流させることを発表したためで、この動きはレアル・マドリードのスターの状態をめぐる不透明さが続くなかで重なった。

フランスの報道各社は、ムバッペがハムストリングに違和感を抱えており、水曜に行われた代表の直近の全体練習に参加せず、治療を受けるにとどまったと伝えた。これはミラノでのイタリア戦を1日後に控えてのことだった。

マユルが合流、ムバッペは欠場が濃厚に

フランス代表は、マユルのA代表合流を発表した。20歳の同選手にとっては初招集で、すでにクレールフォンテーヌのセンターにユース代表として滞在していた。

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ル・パリジャン紙は、マユルが負傷により合宿を離脱したオレリアン・チュアメニの穴を埋めるために合流したと説明した。一方で同紙は、複数のポジションをこなし攻撃的な役割を担える能力を踏まえ、同若手選手がムバッペの欠場の可能性を補う追加的な選択肢になり得るとも指摘した。

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「ル・パリジャン」

フランスの放送局カナル・プリュスは、さらに踏み込んだ見解を示し、ムバッペがハムストリングの痛みによりイタリア戦を欠場するとし、ジダンが攻撃陣の選択肢、とりわけ純粋なストライカーのポジションにおける不足を補うためにマユルの招集を決めたと報じた。

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「カナル・プリュス」

フランスサッカー連盟はマユル招集に関する声明の中でムバッペの容態の診断の詳細を発表しなかったものの、同選手が練習を欠席したことに加え、イタリア戦から外れると伝える報道があることから、この試合への出場は大きく不透明となっており、次節の相手である来週日曜開催予定のトルコ戦に向けて間に合わせられる可能性が注視されている。

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フランス代表を襲う欠場者

ジダンの悩みはムバッペにとどまらない。フランス代表はイタリア戦とトルコ戦を前に、痛手となる一連の欠場に見舞われている。

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チュアメニは負傷により合宿を離脱し、代表の構想に入っていたマルクス・テュラムとピエール・カルルの欠場も確定した。一方、元のメンバーリストでは負傷によりウスマヌ・デンベレ、マグネス・アクリウシュ、エステバン・リプルをはじめとする複数の攻撃陣が離脱していた。

ジダンはマルクス・テュラムをリストに招集していたが、その後負傷により失い、さらに選択肢の追加的な修正を余儀なくされた。そのなかには、彼の欠場を補うためのエリ・ジュニオル・クロビの招集や、チュアメニ負傷後のマユルの起用が含まれる。

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これらの欠場は、ジダンが代表の明確な攻撃の形を固めたいと望むなかで、より大きな重みを持つ。とりわけフランスは、グループの計算上、イタリア戦で勝ち点1を獲得して突破を確実にした後、UEFAネーションズリーグのこの段階を準々決勝進出を決めるべく臨んでいるためだ。

ムバッペとジダンの対立、ピッチを超える危機か？

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ムバッペの身体的なトラブルは、デリケートな時期に重なっている。レキップ紙は、前任監督ディディエ・デシャンと選手の間にあった関係と比べ、代表キャプテンと新監督の関係が完全には噛み合っていないと報じた。

フランスの報道によれば、緊張の根は、ジダンがコーチングスタッフのトップに就いて初めての合宿にさかのぼる。当時彼はムバッペを左ウイングのポジションで起用し、攻撃の中心にデンベレを据える決断を下した。これはマドリードのスターの攻撃システムにおける位置づけの変化と解釈された。とりわけ、近年の彼は純粋なストライカーのポジションでプレーすることを好んでいるためだ。

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ジダンは今回の合宿の前にこの問題を収拾しようと試み、デンベレが負傷でリストから外れていることを受け、ムバッペがイタリア戦とトルコ戦で好みのポジションであるセンターフォワードとしてプレーする機会を得ると明言していた。

しかし直近の身体的な状況は、この方針を台無しにしかねず、ジダンが起用を計画していた布陣において、ムバッペと他の攻撃陣との連携を試す機会を奪うおそれがある。

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代表の雰囲気を取り上げた報道は、ムバッペと監督の関係にとどまらなかった。バロンドール争いの影響やそれに関連して交わされた発言を背景に、彼と一部のチームメートとの関係に緊張があることを指摘し、同選手がロッカールームで孤立を感じ、別の選手グループに近づこうとしていることにも言及した。

こうしてジダンは、複雑な試練に直面している。相次ぐ欠場への対応が必要であることに加え、安定と調和を必要とする時期に代表キャプテンの状況を管理することも求められるようになった。一方で、ムバッペの欠場の可能性は、フランス人監督がこの国際マッチウィーク中に実行しようとしていた攻撃構想の最初の本当のテストを先送りにしかねない。