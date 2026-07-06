フランスのスター選手キリアン・エムバペは、パラグアイ上院議員から受けた人種差別的発言を「卑劣で職にふさわしくない」と強く非難した。

試合後、パラグアイのセレスティ・アマリア上院議員は「彼はカメルーン出身の植民地人で、フランス人になりすまし、恩知らずで傲慢だ」と発言していた。

アマリア氏はさらにこう付け加えた。 「彼は試合中ずっと緊張し、恐怖で固まっていた。チーム全体がまさにそうだった。彼らは1点も決めることができず、運よく勝っただけだ……私たちパラグアイ人の多くがパラグアイ代表に求めている唯一のことは、試合終了後に彼を強く平手打ちしないことだけだ。私はサッカーファンではないが、それでもそう思う」。

さらに、オルランド・ジールとの握手を拒否した件についても「無礼だ」と批判した。 「彼は無礼だ。文字さえ知らない。母乳の代わりにココナッツの汁を飲み、最も教養のある生き物はチンパンジーだった。オルランド・ヒル、君は彼に中指を立てるべきだった。私は上院でそうしているが、何の問題も起きていない」。

これを受け、ムバッピは公式Xで反論。「アマリア氏、あなたは卑劣で職にふさわしくない。パラグアイは大会で情熱と名誉を示した国だ」

あなたの無知と人種差別的な発言のせいで、世界はパラグアイ代表がワールドカップで示した歴史的快進撃と努力をすでに忘れた。その結果、その国にふさわしくない女性が、自国に最悪のイメージを広める余地を与えてしまった。 憎しみと人種差別を世界に広める自由を、彼女のような人々に決して与えない」。