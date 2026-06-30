2026年W杯で記録と得点を重ねるキリアン・ムバッピ。その裏には、SNSで何百万人もの人々が作り上げる別の顔がある。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、大会で記録した得点と存在感から、ムバッピを独裁的な軍司令官に例える投稿が再び広がっている。

これは「ムバッピ・ディクタター」または「キリアン・ディクタター」と呼ばれるトレンドだ。

W杯開催中、SNSにはレアル・マドリードのスターを冷酷な軍司令官として描いたAI生成動画が溢れている。

このトレンドは彼がまだパリ・サンジェルマンに所属していた頃から始まり、各プラットフォームで数百万回の再生を記録している。

PSG時代には、チーム編成を操り、リオネル・メッシやネイマールの退団も彼の仕業だという噂が広まった。

この「冗談」はレアルでも続き、2026年W杯では、元モナコ所属の選手によるいくつかの印象的な仕草で再び大きな話題となった。

最初の場面はグループリーグのフランス対イラク戦。キリアン・ムバッピはユニフォームのまま、嵐で2時間中断されたリンカーン・ファイナンシャル・フィールドのピッチで修理が必要な箇所をグラウンドスタッフに指さした。

2度目はグループリーグ最終戦のノルウェー戦。交代時にキャプテンマークを直接チームメイトに渡さず、審判にオーレリアン・ショワミニへ渡すよう指示した。

イングランドのマイケル・オリバー主審は異議を唱えず従った。実際、ムバッペは交代時にピッチを10秒以上離れないという新FIFA規則を厳守しようとしていたのだ。