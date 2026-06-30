ムスタファ・シューバーを巡り欧州での争奪戦が激化。アル・アハリが移籍金を提示。

アル・アハリとエジプト代表のGKムスタファ・シューベールの争奪戦が加熱している。彼は2026年W杯での活躍でアフリカ屈指のGKとしての地位を確立した。

今季は公式戦20試合に出場し、1721分間で17失点ながら8試合で無失点を達成した。

アフリカチャンピオンズリーグでは9試合に出場し、4試合で無失点。エジプトリーグでも11試合中6試合で無失点を維持した。

クラブでの活躍と代表正守護神としての地位確立を受け、評価は「有望な若手」から「欧州で通用するゴールキーパー」へと変わった。

この流れを受け、ウェブサイト「アフリカ・フット」は、フランス1部トロワがシューバー獲得に本腰を入れ、争奪戦に参入したと報じた。

同クラブはアル・アハリに対し、移籍金約45万ユーロの初期オファーを提示し、26歳のGK放出を促している。

同サイトは以前、セビージャやジローナなどスペイン複数クラブの関心も伝えており、デポルティーボ・アラベスとオサスナも加わり、各クラブが彼のプレーを注視しているという。 特にバルセロナでのエジプト対スペインの親善試合（0-0）での活躍が注目された。

トロワの参入で交渉は新段階へ。アル・アハリは移籍に前向きだが、条件次第としている。

同サイトは、クラブに近い筋の話として「アル・アハリはシューベールの欧州移籍に反対していないが、その価値に見合うオファーが条件」と伝えた。

同筋によると、アル・アハリは150万ドル未満のオファーには応じず、この金額がチームと代表での活躍を反映した妥当な価値だと考えている。

つまり、アル・アハリはシューバーの欧州挑戦を容認するが、クラブの要求を満たすオファーに限る。

一方で、クラブは契約延長と大幅な給与アップで残留させる案も検討している。

注目点は、欧州クラブがアル・アハリを納得させるオファーを提示するか、シューバーが新シーズンもアフリカ王者でプレーするかだ。