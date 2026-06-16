ムシ監督の衝撃的な解任の裏側：8人の選手が支持を約束しながら、結局は見捨てた。

チュニジアサッカー連盟は、2026年ワールドカップ予選でスウェーデンに5－1で大敗した数時間後、チュニジア系フランス人のサブリ・ラムシ監督を解任した。今年初めに就任し代表再建が期待されたが、短い任期は幕を閉じた。

フランス紙『レキップ』によると、解任当日、メキシコ・モンテレイの代表合宿地は混乱と組織の不備に包まれていたという。

同紙によると、試合前にチュニジア代表が追加のチケットや駐車スペースを要求しFIFAの怒りを買った。さらに試合中、ベンチ裏のVIP席から観客がレムシ監督に暴言を吐いたという。

54歳の監督は呆然とホテルへ戻った。しかし翌朝、協会公式インスタグラムが「友好的に合意」と発表。実際には正式契約がなく、後任にムンザー・アル＝カビールが就任すると知らされた。

声明はまもなく削除されたが、代表団の混乱は深まった。

『レキップ』によると、主将ら8選手がルモッシュに「あなたが辞めるなら私も代表を辞める」と伝えたが、約束は守られなかった。

混乱が続く中、連盟のメズ・ナスリ会長が解任を本人に伝え、後任にフランス人のエルヴェ・レナールを招聘する交渉を開始した。

ルモシはその後、連盟事務局長のワリード・ムルダシ立ち会いのもとホテルで契約解除文書に署名した。

落胆するレムシ監督を、モンテレイ在住のフランス人FWアンドレ＝ピエール・ジニャックが自宅に招き、その夜を共に過ごした。この人間味あふれる気遣いが、レムシにとって忘れられない一日となったその日の重圧を和らげた。