南アフリカサッカー協会は、ピツォ・モシマネが南アフリカ代表のテクニカルディレクターとして復帰することを発表した。これは、2027年アフリカネイションズカップ予選への出場が始まるわずか数週間前に、協会がベテラン指揮官への信頼を示す動きとなった。

モシマネはベルギー人指揮官ヒューホ・ブロースの後任となり、国内および大陸レベルでの豊富な経験を活かすことになる。彼はこれまでの指導者としてのキャリアで20のタイトルを獲得しており、そのうち3つはアフリカ・チャンピオンズリーグのタイトルで、内訳はママ ロディ・サンダウンズで1つ、エジプトのアル・アハリで2つとなっている。

この南アフリカ人指揮官はクラブでも輝かしい実績を持ち、南アフリカリーグで5つのタイトルを獲得した。また、母国以外でもサウジアラビアのアル・アハリ・ジッダ、UAEのアル・ワフダ、サウジアラビアのアブハで指導経験を積み、直近ではイランのエステグラルを率いていた。

モシマネの母国代表への復帰は重要なタイミングで実現した。南アフリカサッカー協会が、予選で力強い結果を残し大陸大会の本大会出場権を確保するという大きな期待のもと、次の段階でチームを率いるために彼の経験に頼ることを選んだ形だ。

モシマネは新たな任期を9月26日のギニア戦で始める予定で、その後9月30日にエリトリア代表と対戦し、11月にはケニアとのホーム・アウェー2試合を戦うことになる。