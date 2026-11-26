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ドイツメディアの報道によると、バイエルン・ミュンヘン首脳陣の間で驚きと不満が広がっている。きっかけは、昨日（水曜日）に行われたチャンピオンズリーグ第5節で、チームが敵地でフランスのリールに1-2で敗れた後、ヨシュア・キミッヒがチームメイトのジャマル・ムシアラをめぐる問題について行った発言だ。クラブの一部幹部は、このドイツ人MFの立場を事前に把握していなかったという。

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報じたのは『ビルト』紙だ。同紙によると、ヨシュア・キミッヒはここ数日、自らの発言について熟考していたという。負傷で離脱中のマヌエル・ノイアーに代わって副キャプテンを務める立場から、チームメイトのムシアラをはっきりと擁護する必要があると感じたようだ。

同紙は、バイエルン首脳陣が発言を理由にキミッヒへ罰金を科すかどうか、まだ決めていないと伝えている。

ただし、マックス・エベールとクリストフ・フロイントが率いるスポーツ部門、そしてヴァンサン・コンパニ監督は事態を収拾し、この問題をめぐる議論に終止符を打ちたい考えで、現時点では処分を見送る方向に傾いているという。

クラブ幹部は、キミッヒへの処分をめぐって議論を長引かせ、チーム内の緊張をさらに高めるのではなく、ムシアラが調子を取り戻すことに集中できる機会を与えたいと考えている。

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同報道によれば、バイエルン内部では多くの人が、キミッヒは批判の中で双方の視点に配慮し、選手の利益を案じるクラブ幹部の懸念にも理解を示していたと受け止めている。そのうえで彼が異を唱えたのは、批判が公の場で向けられたやり方であり、特に先週金曜日にムシアラが戦列に復帰した後のカール＝ハインツ・ルンメニゲの発言だった。

また『ビルト』は、バイエルンの選手たちが全員ムシアラを支えており、キミッヒの発言はロッカールームで支持を得たと強調している。キミッヒがチーム全体の総意を代弁したからこそ、チームメイトがチームから全面的な支援を受けていると明言したのだという。

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ルンメニゲの最近の発言は、ロッカールームでは好意的に受け止められなかった。選手たちはクラブ首脳陣の立場や懸念に理解を示してはいるものの、評価は芳しくない。

多くの選手は、対立を公にし、一人の選手にその重荷を背負わせるのは適切ではなかったと考えており、最初から内部で話し合ってほしかったという。

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同紙は、バイエルンの元主将フィリップ・ラームの一件も振り返っている。ラームは2009年、『南ドイツ新聞』のインタビューでクラブ首脳陣を全面的に批判し、クラブ内で過去最高額となる5万ユーロの罰金を科された。

同紙によれば、それ以来、キミッヒのように公の場で直接クラブ首脳陣に異を唱えた選手はいなかった。

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キミッヒへの罰金は考えにくいものの、バイエルン首脳陣は今回の発言について改めて本人と話し合う予定だ。キミッヒはこの問題について内部で話をしたと明言しているが、誰と連絡を取ったのかは明かしていない。

さらに『ビルト』によると、キミッヒの批判の対象となった幹部の一部は、昨日の試合後に出た彼の発言に驚いたという。キミッヒ本人はクラブ内で話し合ったと強調しているにもかかわらずだ。

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キミッヒは試合後、ムシアラの件について報道陣にこう語った。「理解できないのは、この件が公の場で語られているやり方だ。こうした重荷を一人の選手に背負わせることは決してあってはならない」

ドイツ代表の同選手はさらに「これは到底受け入れられないことで、バイエルン・ミュンヘンにふさわしくない。特に今の時期にはなおさらだ」と続けた。