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SNS上で拡散された投稿が、バイエルン・ミュンヘンのスター、ジャマル・ムシアラの将来をめぐって大きな波紋を広げている。同選手がプロサッカー界からの即時引退を発表する準備を進めていると伝えたもので、衝撃的な展開にファンの間で不安が広がった。

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その後、この主張は『ジ・アスレティック』に所属するスポーツジャーナリスト、デヴィッド・オーンスタイン記者になりすましたアカウントから発信されたもので、公式発表や信頼できる情報に基づくものではないことが判明した。

発端は、「X」上の「@david_ornsign」という名前のアカウントが、23歳のドイツ人選手が現役引退の準備を進めていると伝える投稿を行ったことだった。投稿では、月曜日にアリアンツ・アレーナで別れの記者会見が開かれるとも記されていた。

この投稿は瞬く間に拡散され、わずか数時間で約300万回の閲覧数を記録し、フォロワーの間で大きな反響を呼んだ。

噂が広まった背景には、サッカー報道で知られるデヴィッド・オーンシュタイン記者の名前があった。一見すると信頼できる情報源のように見えたが、検証の結果、同記者の公式アカウントではなく、投稿は誤解を招く主張にすぎないことが明らかになった。

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ムシアラが引退を考えていることを裏付けるものは何もないものの、最近は同選手の負傷やバイエルンでの将来をめぐる報道が相次いでいたこともあり、そのタイミングが噂の拡散を後押しした。

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ムシアラをめぐる実際の懸念は、これまで同選手のコンスタントな出場を妨げてきた一連の健康問題に起因している。度重なる負傷に加え、2026年8月のプレシーズン期間中には神経系の体調不良にも見舞われた。

ムシアラは4日間で2度意識を失い、その後の検査で神経障害に関連する欠神発作であることが判明。症状を抑えるための薬物治療を受けている。

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苦難はそれだけにとどまらず、太ももを負傷して約2カ月にわたり公式戦から遠ざかった。これにより、コンディションとかつてのパフォーマンスを取り戻せるのかという疑問がさらに強まった。

こうした状況と時を同じくして、ウリ・ヘーネス氏やカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏らバイエルン・ミュンヘンの有力幹部が発言し、同選手の回復の行方や、相次ぐ負傷以前に見せていたレベルに戻れるかどうかについて懸念を示した。

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クラブ内での疑問は財政面にも及んでいる。ルンメニゲ氏は、ムシアラがフィジカル面の問題によって本来の調子を取り戻せなかった場合、契約の金銭的条件を見直す可能性に言及した。

報道によると、このドイツ人MFの年俸は約2500万ユーロで、バイエルン・ミュンヘンとの契約は2030年まで残っている。そのため、同選手の将来をめぐる議論は競技面だけでなく、在籍継続に伴う財政的負担にまで及んでいる。

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以上のことから、ジャマル・ムシアラの引退をめぐる報道は偽アカウント発の噂にすぎず、現時点の情報には、同選手が現役生活に終止符を打つ決断を下したことを示すものは何もない。