共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ここ数日のバイエルンによるジャマル・ムシアラへの対応を、チームメートのマイケル・オリーズは快く思っていないようだ。

フランス人スターのオリーズは、移籍情報に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏の投稿に、自身の公式インスタグラムアカウントで「いいね」を付けた。投稿にはムシアラの写真があり、その下には、 ムシアラをめぐるバイエルン幹部複数人の発言について選手組合FIFPROが公表した声明 からの引用が添えられている。「バイエルンはムシアラを尊重しなければならない」というものだ。このメッセージを載せたロマーノ氏の投稿には数十万件の「いいね」が付き、その中にオリーズのものもあった。

Instagram @fabriziorom

ムシアラをめぐる議論の発端は、2週間前にクラブの重鎮ウリ・ヘーネス氏が発言したのに続き、ここ数日、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン最高経営責任者とカール＝ハインツ・ルンメニゲ監査役も、23歳のムシアラのパフォーマンスに疑問を呈したことにある。 ルンメニゲ氏は金曜夜、特に踏み込んだ発言をした 。ブンデスリーガでバイエルンがケルンと1-1で引き分けた試合の際、Skyに対し、「我々が把握していることからすると、彼がこのスタジアムで何度も見せてきたレベルに戻るのは、残念ながら難しいと思われる」と語った。

ムシアラは、 一時的に短時間の欠神発作を引き起こすものの、治療は十分可能な神経機能障害 を抱えている。Bildによると、ムシアラの欠神発作を治療するための薬物療法は「依然として大きな課題」だという。 先週月曜にもムシアラに欠神発作が起きたとされる 。

広告 広告

この問題が特に大きいのは、ムシアラが2025年2月の契約延長以降、推定年俸2500万ユーロでバイエルンの高額所得選手の一人となっているためだ。バイエルン側は、給与とパフォーマンスの隔たりを給与の見直しによって解消したい意向を、多かれ少なかれ明確に示している。

Related Topics

次の試合 LIL UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 FCB 視聴する

オリーズにも影響？ バイエルンのムシアラ発言はオウンゴールだったのか

元ブンデスリーガ選手で、4年前からプロサッカー選手協会（VDV）の副会長を務めるマイク・フランツ氏は、 バイエルン幹部の公の発言は、オリーズとの関係でもオウンゴールになった可能性がある とみている。日曜にSport1の番組『Doppelpass』で、こう語った。「マイケル・オリーズという、次の世界最優秀選手になるかもしれない選手がチームにいる。彼とも契約を延長し、高額の給与を支払いたいはずだ。でも、彼の頭には『病気やけがをして活躍できなくなったら、公の場で餌食にされる』という考えが残る。いやはや、彼らは自分たちのためにならないことをしたと思う」

Getty Images

オリーズとバイエルンの契約は2029年まで残っている。 バイエルンはさらに長く引き留めたい考えだ が、フランス代表選手のオリーズはこれまでのところ、この件について発言していない。スペインの名門レアル・マドリーが獲得を望む選手だとの噂も続いている。

広告

オリーズは金曜夜のケルン戦で相手選手とボールを競り合った際に負傷し、中足部を打撲した。水曜夜のリールとのチャンピオンズリーグの試合は「おそらく」欠場する見込みだ。 バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長が土曜、ミュンヘンのBMWパークで開かれた年次総会の際に明かした 。